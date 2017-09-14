Президент РК пообещал разобраться с учебником русского языка
14 сентября 2017, 17:46
Казахстанские родители были неприятно удивлены заданиями в учебниках русского языка, которые не имели, по их мнению, ничего общего с самим языком.
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил министерству образования «растолковать и объяснить, в чем проблема», передает корреспондент Zakon.kz.
«Давайте разберемся. Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того, чтобы нормально воспитывать детей и нормально учить. И родители должны быть довольны», - сказал он на пресс-конференции в Акорде.
По его словам, это направление проработают.
«Я поручу Министерству образования и науки РК растолковать и объяснить, в чем проблема», - сказал он.
Как сообщалось ранее, казахстанские родители были неприятно удивлены заданиями в учебниках русского языка за пятый и седьмой классы, которые не имели, по их мнению, ничего общего с самим языком. В учебнике за седьмой класс всех поразило, в частности, задание с Кукусей и Бутявкой. Авторы подверглись критике со стороны общественности.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878077-42aeb951dc1988eff7280a3c58a2a2c6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...