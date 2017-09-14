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Президент РК пообещал разобраться с учебником русского языка

14 сентября 2017, 17:46

Казахстанские родители были неприятно удивлены заданиями в учебниках русского языка, которые не имели, по их мнению, ничего общего с самим языком.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил министерству образования «растолковать и объяснить, в чем проблема», передает корреспондент Zakon.kz.

«Давайте разберемся. Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того, чтобы нормально воспитывать детей и нормально учить. И родители должны быть довольны», - сказал он на пресс-конференции в Акорде.

По его словам, это направление проработают.

«Я поручу Министерству образования и науки РК растолковать и объяснить, в чем проблема», - сказал он.

Как сообщалось ранее, казахстанские родители были неприятно удивлены заданиями в учебниках русского языка за пятый и седьмой классы, которые не имели, по их мнению, ничего общего с самим языком. В учебнике за седьмой класс всех поразило, в частности, задание с Кукусей и Бутявкой. Авторы подверглись критике со стороны общественности.



Ксения Давыдова, Астана
Фото: соцсети

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