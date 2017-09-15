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Без осадков и прохладно будет в Казахстане в пятницу

15 сентября 2017, 06:00

Местами порывистый ветер, на севере, в центре и на востоке ночью и утром ожидается туман.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе республики с прохождением фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами порывистый ветер, на севере, в центре и на востоке ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской, ночью в Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, ночью и утром Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.

Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 2 градуса.

В Астане: преимущественно облачно, +18°.

В Алматы: ясно, +21°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: LiveJournal

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