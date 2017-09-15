Без осадков и прохладно будет в Казахстане в пятницу

Местами порывистый ветер, на севере, в центре и на востоке ночью и утром ожидается туман.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе республики с прохождением фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Местами порывистый ветер, на севере, в центре и на востоке ночью и утром ожидается туман.





В Жамбылской, ночью в Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, ночью и утром Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.





Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 2 градуса.



