Без осадков и прохладно будет в Казахстане в пятницу
15 сентября 2017, 06:00
Местами порывистый ветер, на севере, в центре и на востоке ночью и утром ожидается туман.
На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе республики с прохождением фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами порывистый ветер, на севере, в центре и на востоке ночью и утром ожидается туман.
В Жамбылской, ночью в Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, ночью и утром Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.
Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 2 градуса.
В Астане: преимущественно облачно, +18°.
В Алматы: ясно, +21°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: LiveJournal
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