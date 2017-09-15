Веселые истории услышать не хотите ли? Кем стали самые яркие герои «Ералаша»

На культовом «Ералаше» выросло не одно поколение россиян. Первая серия киножурнала вышла 43 года назад — 11 сентября 1974 года. За эти годы в «Ералаше» снялись десятки, если не сотни, самых разных мальчишек и девчонок — не говоря об их родителях. И только один человек был и остается с «Ералашем» все эти годы — художественный руководитель проекта Борис Грачевский. Если о жизни таких «выпускников» киножурнала, как Настя Задорожная, Влад Топалов, Сергей Лазарев, Юля Волкова, Анна Цуканова-Котт и Глюкоза, мы знаем многое, то судьбы других ярких персонажей широкой аудитории неизвестны. Этот материал Woman.ru как раз о них.





«Мальчишки и девчонки, а также их родители! Веселые истории услышать не хотите ли?» — эту песенку знают все без исключения, ведь «Ералаш» радует нас уже более 40 лет.

Несомненно, у каждого есть любимые серии и любимые герои — пухлощекий Ваня Соловьев, гипнотизирующий «Сникерс», рыжеволосый Саша Лойе, фантазирующий о школе своей мечты, или юная Глюкоза, обманом заполучившая лесные грибы. Перечислять можно бесконечно, но главное — то, что «Ералаш» никого не оставил равнодушным.

Woman.ru задался вопросом, что стало с самыми яркими героями киножурнала, и нашли на него ответ. Удивительно, но многие юные актеры пошли по жизни совсем иным путем — подальше от света софитов. Одни задержались в киноиндустрии, но предпочли работать за кадром, а другие исчезли с радаров — да так, что найти о них хоть какую-то информацию оказалось нелегко. Такие разные, но удивительно интересные истории читайте в нашем материале.



Александр Лойе, 34 года





Конечно, мальчика с такой внешностью и природной харизмой, как у Саши Лойе, просто не могли не заметить работники киноиндустрии. Маленький Саша стал настоящей звездой — помимо съемок в «Ералаше» (а эпизодов с его участием было очень много) Лойе подряд сыграл несколько главных ролей в фильмах и сериалах. Также многие из нас помнят его знаменитую рекламу «Херши-кола» — вкус победы» и сериал Next, где парень сыграл в паре с Александром Абдуловым. Однако, чем старше становился актер, тем меньше предложений ему поступало. Несмотря на неутешительные прогнозы, Лойе все-таки поступил в «Щепку», которую окончил в 2006 году. Актер по-прежнему снимается в кино, но заметных работ в его фильмографии больше не появлялось. Александр пока так и не встретил ту самую, с которой «хотел бы связать свою жизнь, создать семью и завести детей».

Иван Соловьев, точный возраст неизвестен





Пухлый блондин Ваня Соловьев был настоящей звездой «Ералаша». Серию «Сила воли», где он гипнотизирует «Сникерс», смотрели все! Грачевский не раз отмечал, что Иван был невероятно артистичным парнем, и пророчил ему светлое будущее в мире кино. Но все это не прельщало Соловьева, и «Ералаш» так и остался единственной его актерской работой. Сегодня Иван говорит о себе так: «Живу своей жизнью, не лезу в телевизор, у меня все хорошо».

Павел Степанов, 53 года





Человека на фото справа и слева без труда узнают все поклонники «Ералаша». Павел Степанов — рекордсмен по количеству лет, проведенных в киножурнале. Он снимался в «Ералаше» 38 лет — вплоть до 2013 года! Самый популярный эпизод с участием юного Павла назывался «Прощай, Вася!», поэтому сегодня люди, которые узнают его, кричат: «О, «Прощай, Вася» идет!». Что интересно, профессиональным актером Степанов так и не стал — после армии он решил получить «настоящую профессию» и поступил в политехнический институт. Сегодня Павел работает мастером по ремонту и обслуживанию радиотехники, но кино не бросает: играет эпизодические роли в фильмах и сериалах.

Полина Ртищева, 31 год





Полина Ртищева сыграла в пяти эпизодах «Ералаша» и поняла, что хочет быть актрисой. Тем не менее, после школы девушка окончила факультет журналистики, правда, потом все равно пошла и получила второе образование — актерское. Полина играла в театре, работала ведущей на телевидении и радио, занималась озвучкой, но все же вернулась в журналистику. С 2017 года Ртищева работает шеф-редактором детского раздела портала 7sisters. Причем направление для Полины хорошо знакомое — она замужем и воспитывает двоих детей. Сегодня звезду «Ералаша» не узнать — она перекрасилась в блондинку и стала выглядеть совсем иначе.

Александр Головин, 28 лет





В красавца Сашу Головина были влюблены все девчонки нашей страны (некоторые влюблены по сей день). Белокурый мальчишка с очаровательной улыбкой попал в «Ералаш» через модельное агентство Славы Зайцева, куда сына привела мама. Так началась его актерская карьера. Помимо киножурнала, Головин знаком многим по фильмам «Сволочи» и «Елки», сериалам «Кадетство» и «Папины дочки». Сегодня Александр — востребованный артист, несмотря на то, что у него нет соответствующего образования. По словам Головина, на это у него просто нет времени — так плотно он занят съемками в кино и выступлениями сразу в двух театрах.

Кирилл Емельянов, 26 лет





В «Ералаше» Кирилл Емельянов начал сниматься с 9 лет. Мальчик рос в семье актеров, с детства ему привили любовь к театру и кино, поэтому он мечтал стать профессиональным артистом. Набраться опыта помог киножурнал, а по-настоящему прославиться — фильм «Сволочи» и сериал «Кадетство». Емельянов окончил ГИТИС и сегодня играет в театре «Школа современной пьесы». Там же играет его уже бывшая жена — 33-летняя актриса Екатерина Директоренко, которая родила ему двоих сыновей. К слову, Кирилл славится не только своими киноработами, но и любовными романами. Так, всем известно, что еще 17-летний Емельянов встречался с 28-летней Катей Гордон, совсем недавно общественность муссировала слухи о его романе с Аленой Водонаевой. Однако сейчас Емельянов старается погасить интерес к личной жизни и заинтересовать публику своей работой.

Велимир Русаков, 29 лет





Этот мальчик на фото слева с редким и очень красивым именем, конечно, знаком всем нам. Вспомнить хотя бы серии «А ну, отвали», «Телохранитель» и «Плохая примета». Сегодня Велимир Русаков играет в панк-группе, работает актером дубляжа (его голосом говорит злодей Малфой в «Гарри Поттере»), снимается в кино и сериалах («Сволочи», «Физрук», «Полицейский с Рублевки», «Метод Фрейда», «Зайцев +1» и другие), снимает свои картины, а также пишет сценарии и музыку к фильмам (например, многие эпизоды сериала «ЧОП» написаны именно им). У Вела, как он сам себя называет, есть девушка, но имя и род ее деятельности он предпочитает не раскрывать.

Ксения Шандалова, 25 лет





Карьера Ксении Шандаловой как актрисы началась именно в «Ералаше». 10-летняя белокурая девочка полюбилась создателям (как и зрителям) киножурнала и надолго задержалась в рядах его героев. Уже через год Ксюша получила свою первую главную роль — в сериале «Дочь участкового», а в 2007 году сыграла в теледраме «Мачеха», после чего ее накрыла вторая волна популярности. Шандалова окончила Щукинское училище, но актерская карьера не задалась, хотя из мира кино она не ушла. Сегодня Ксения работает художником по гриму и на данный момент трудится над съемками популярного сериала «Ольга» на ТНТ.

Антон Колесников, 33 года





Ну, уж кого-кого, а Антона Колесникова мы узнаем из тысячи! Мальчик с огромными голубыми глазами практически не изменился с годами (если убрать усы — так тем более), а ведь сегодня ему уже 33 года. Колесников прославился как раз таки своим участием в «Ералаше» — с ним снято 22 серии. Благодаря киножурналу Антона пригласили сниматься в легендарный сериал для подростков «Простые истины». Несмотря на хороший старт в мире кино, парень все-таки отучился в педагогическом университете, но не смог найти себя в этой профессии и в 2010 году окончил актерский факультет Института современного искусства. Сегодня Антон играет в театре им. Ермоловой, причем в очень серьезных, масштабных постановках. А вот с кино отношения не сложились — изредка ему достаются эпизодические роли. Зато Антон — известный актер дубляжа, на его счету более 150 фильмов.

Федор Стуков, 44 года





Юный Федя Стуков был настоящей звездой советского кино. Он сыграл Тома Сойера в одноименном фильме, девочку Иришку в «Родне», Томми в «Пеппи Длинныйчулок» и конечно, был постоянным героем «Ералаша». В 1993 году Федор окончил Щукинское училище. Удивительно, но родители актера далеки от этой среды — Стуков сам проложил себе дорогу в мир кино. После окончания вуза Федор какое-то время жил в Германии, где играл в театре «Верштадт», после вернулся в Россию и работал ведущим таких шоу, как «Лего-го!», «До 16 и старше» и других. А затем переключился на режиссуру. Немногие знают, что первое в России реалити-шоу «За стеклом» снял именно он — как и всеми любимые сериалы «Физрук», «Восьмидесятые», «Филфак» и «Адаптация» (сценарий которой — тоже его работа).





Владимир Сычев, 46 лет





В этом случае мы пошли методом «от обратного» — сегодня почти каждый из нас на фото справа узнает Психа из культового сериала «Физрук». А ведь мало кто знает, что актерская карьера Владимира Сычева началась в «Ералаше». Самый известный эпизод с его участием назывался «Бразильская система». Так вот, в одной из серий «Физрука» Псих ударил курьера со словами: «Лови бразильскую систему», что не ускользнуло от внимания преданных поклонников киножурнала. Также Сычев снимался в «Бумере», где у его персонажа было прозвище Ералаш! Вот такой каламбур. Сегодня, помимо съемок в кино и сериалах, Сычев является лицом компании МТС на пару с Нагиевым. Владимир женат и растит двоих детей.





Анастасия Сиваева, 25 лет





«Да это же Папина дочка!» — скажите вы и будете абсолютно правы. Но на самом деле известной Настя Сиваева стала гораздо раньше — еще на съемках в «Ералаше», куда ее пригласили после того, как заметили на съемочной площадке популярного шоу «Улица Сезам». На сегодняшний день роль Даши Васнецовой остается самой яркой и популярной в фильмографии Сиваевой. Тем не менее, Анастасия нацелена на то, чтобы стать востребованной актрисой.

Михаил Казаков, 29 лет





Михаил Казаков признается, что никогда не планировал становиться актером. Выбор за него сделали родители, когда ради интереса привели сына на пробы в «Ералаш». Миша не только прошел кастинг, но и снялся более чем в 20 эпизодах! В старших классах Казаков все-таки решил сменить профессию и после школы поступил в Финансово-юридическую академию. В 2005 году Михаил совершил непредумышленное убийство (это была самооборона) и был осужден, но через год по решению суда вышел на свободу. Тогда Казаков вернулся к съемкам — так появились «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «6 кадров» с его участием. Сегодня Михаил вместе с женой и детьми переехал в Тверь, где занимается собственным бизнесом.

Дмитрий Мартынов, 25 лет







За многими ребятами, игравшими в «Ералаше», закрепились определенные амплуа. Так, например, миловидному Диме Мартынову часто доставались роли прекрасных принцев, примерных мальчиков, в которых влюблены все девочки класса. Благодаря «Ералашу» Диму заметили, и в следующие годы он сыграл главного героя в «Ночном дозоре», «Дневном дозоре» и сериале «Мачеха». Мартынов не снимается уже шесть лет: последний фильм с его участием — «Самоубийцы» — вышел в 2011 году. Сейчас Дмитрий ведет закрытый образ жизни — он удалил свою страницу ВКонтакте, а профиль Инстаграма держит закрытым, и подписаны на него всего 60 человек.

Аркадий Маркин, 50 лет





Юный Аркадий Маркин подарил нам одни из самых любимых и популярных серий «Ералаша», а также еще 12 интереснейших фильмов, среди которых «Новые приключения капитана Врунгеля», «Ни слова о футболе». Но всего этого могло и не быть, ведь актером мальчик становиться и не собирался. Однажды он ехал в автобусе, где к нему подошла сотрудница киностудии им. Горького и предложила приехать на пробы. В детстве Аркадий много снимался, но профессиональным актером так и не стал. После школы он поступил в инженерно-физический институт, после чего занялся собственным бизнесом. Маркин женат, у него трое уже взрослых детей, которые выросли на «Ералаше», о чем он не без гордости заявляет.

Мария Иващенко, 26 лет





Мария — дочь актера Алексея Иващенко, поэтому девочка с малых лет не только знала, что такое съемки, но и принимала в них самое активное участие. Одним из первых актерских опытов стал именно «Ералаш». Мария решила продолжить семейную традицию и, повзрослев, тоже стала профессиональной актрисой. Сегодня самой известной работой Иващенко является сериал «Молодежка», где она играет фигуристку Алину. Однако актриса может похвастаться не только этим: Маша является востребованной актрисой дубляжа — она озвучила героев аж 180 фильмов и сериалов! Так, ее голосом говорят Ханна Монтана из одноименного ситкома, Анастейша Стил из «50 оттенков серого», Полумна Лавгуд из «Гарри Поттера» и многие-многие другие популярнейшие киногерои.

Павел Бессонов, 26 лет





С самого детства маленький Паша Бессонов был полноват, поэтому в «Ералаше» играл неуклюжих застенчивых пареньков. Этот образ прочно закрепился за юным актером — впоследствии похожих героев Паша играл в сериалах «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». В 2012 году Бессонов без памяти влюбился в девушку по имени Зина и ради своей избранницы оставил кино, погрузившись в пучину страсти. Через несколько лет пара распалась. Павел тяжело переживал разрыв — молодой человек впал в депрессию и похудел так, что от прежнего наивного толстяка не осталась и следа. Сейчас актер вернулся к прежней жизни — он активно снимается и сегодня известен своей небольшой, но заметной ролью в сериале «Универ».



Дмитрий Веркеенко, 34 года





Нет, на фото слева не Драго Малфой, а Дима Веркеенко, жизнь которого навсегда изменилась после съемок в «Ералаше». Невероятно красивый блондин со светлыми глазами просто не мог не полюбиться зрителю. В знаменитый сериал «Тайны дворцовых переворотов» Дима тоже попал благодаря киножурналу — его порекомендовал режиссер «Ералаша». Даже сегодня, спустя столько лет, «Тайны дворцовых переворотов» остаются самой знаковой картиной в фильмографии Веркеенко, он и сам любит поностальгировать на эту тему в своем Инстаграме. Дмитрий окончил ВГИК и сегодня продолжает сниматься в кино и играть в театре, правда, как мы и сказали, заметных ролей у него пока нет. Между тем, поклонники обожают актера просто за то, что он есть — его стена Вконтакте усыпана словами благодарности, любви и восхищения. Дмитрий не женат, и сердце его свободно.





Екатерина Вуличенко, 37 лет





Катя Вуличенко, как и многие герои нашей подборки, начала свой творческий путь именно с «Ералаша». Девочка снялась в нескольких сериях, после чего ее пригласили сыграть в небольшом эпизоде фильма «Змеиный источник». Тогда Катя твердо решила стать артисткой. С тех пор ее карьера шла только вверх — сегодня Вуличенко является востребованной актрисой, преимущественно сериальной. Первый брак Екатерины с Денисом Трифоновым распался, в этом году актриса вышла замуж во второй раз за некоего Марата и вместе с ним растит дочь Софью от союза с Трифоновым.

Павел Кассинский, 41 год





Павел Кассинский является сыном известного актера Романа Карцева, однако отец не помогал парню пробиться в кинематограф. Юный Паша сам прошел кастинг в «Ералаш», и лишь в процессе съемок выяснилось, кто его папа. После школы Кассинский пробовал поступить в Щукинское училище, но его не взяли, и тогда он решил стать фармацевтом, но ненадолго — вскоре сменил сферу интересов на PR. Актерство не исчезло из жизни Павла, но оставалось на уровне хобби. В 2004 году актер снялся в сериале «Солдаты», где зрителям очень полюбился его герой — сержант Рыло. Павел не ставит себе никаких рамок, так как уверен, что в жизни нужно заниматься только тем, что доставляет тебе удовольствие. Поэтому сегодня Кассинский пишет музыку, играет в кино и телевидении и верит, что его главная роль еще впереди.

Сергей Шелгунов, 48 лет





Сергей Шелгунов снялся всего в нескольких сериях «Ералаша», но его внешность и роли врезались многим из нас в память на долгие годы. Создатели киножурнала отмечали настоящий актерский талант Сергея, однако в тяжелые постсоветские годы Шелгунов так и не смог пробиться в мир кинематографа. Чем сегодня занимается звезда «Ералаша», неизвестно. У Сергея есть страница ВКонтакте, но там отсутствует какая-либо информация о его роде деятельности.

Мария Рыбакова, 27 лет





В детстве Маша Рыбакова хоть и мечтала стать актрисой, но в «Ералаш» попала случайно. Однажды 11-летняя Маша пришла на пробы фильма «Смерть пионерки», но провалила их. Однако в соседней студии снимался «Ералаш», и вот там юная хохотушка пришлась всем по душе. С этого момента начался отсчет пятилетних съемок Рыбаковой в киножурнале. Следующие два года Маша вела детские передачи на канале «Карусель», а потом поступила в ГИТИС. Но не на актерский факультет, как вы могли подумать. Рыбакова — профессиональный режиссер и продюсер кино и телевидения. Сегодня Мария преподает актерское мастерство.



