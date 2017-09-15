Овечкин официально отказался участвовать в Олимпиаде-2018

Он признался, что продолжит мечтать о завоевании для России олимпийского золота и выразил надежду, что ситуация изменится к Играм 2022 года.

При этом форвард "Вашингтона" заявил, что разочарован такими условиями, при которых лучшие игроки планеты не могут выступить на соревнованиях.





Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил о невозможности своего участия в Олимпийских играх 2018 года. В своём обращении к болельщиками на официальном сайте НХЛ хоккеист выразил надежду на участие в Играх-2022.





Ранее сообщалось, что Овечкин намеревается ехать в Пхенчхан (Южная Корея) вопреки запрету Национальной хоккейной лиги. Для этого руководство "Вашингтона" дало ему предварительное согласие. На этой неделе стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила НХЛ о недопуске игроков с контрактом в лиге до Олимпиады.





В своём обращении Овечкин заявил о серьёзном разочаровании тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили игроков НХЛ в условия, "когда лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде". Тот факт, что на турнире не будет игроков из лиги, хоккеист назвал "весьма печальным".





— Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором, — посетовал Овечкин.





В заключении он признался, что продолжит мечтать о завоевании для России олимпийского золота и выразил надежду, что ситуация изменится к Играм 2022 года.





Фото: © РИА Новасти/Сергей Гунеев



