В КУИС прокомментировали новость о пропаже осужденных в Таразе
15 сентября 2017, 15:05
Сейчас по каждому факту заведены розыскные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
В пресс-службе КУИС прокомментировали новость о пропаже осужденных из колонии-поселения в Таразе, передает Zakon.kz.
"В отдельных СМИ размещено сообщение о побеге шести осужденных из колонии-поселения Тараза. Данные сведения требуют конкретного разъяснения. В рамках уголовно-исполнительного законодательства, отбывание наказания в колонии-поселения существенно отличается от закрытых учреждений. Отбывающие наказание в колонии-поселении имеют право работать на различных объектах населенного пункта в дневное время и пребывать в расположение учреждения только для ночлега. Они также обладают правом посещать торговые точки, учебные, медицинские заведения и др., находящиеся на территории населенного пункта без сопровождения сотрудников учреждения. Кроме того, таким осужденным предоставляется ежегодный трудовой отпуск с выездом в любой регион страны", - говорится в распространенном сообщении.
Указанные в СМИ осужденные действительно отбывали сроки наказания в колонии-поселении за кражи, мошеннические и хулиганские действия.
"Воспользовавшись законным правом свободного перемещения за пределами учреждения, в разный период времени, с сентября 2016 года, они совершили уклонение с рабочего объекта и скрылись. Один из осужденных обязан был прибыть в колонию-поселение из предоставленного ему краткосрочного отпуска в марте 2017 года, но не прибыл", - уточнили в ведомстве.
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