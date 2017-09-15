Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Очевидцы о взрыве в лондонской подземке: "По вагону пронесся огненный шар"

15 сентября 2017, 15:08

У многих находившихся в вагоне людей в результате оказались опалены лица и волосы.

В Сети начали появляться свидетельства очевидцев утреннего взрыва в лондонской подземке, сообщают Vesti.ru.

По предварительным данным жертв в результате происшествия нет. Ряд находившихся в вагоне пассажиров получил ожоги, еще несколько человек пострадали во время возникшей при последовавшей панике давки.

Взрыв прогремел в 8:21 утра в вагоне поезда, проезжавшего в этот момент по станции Parsons Green. Судя по фото, взорвалось содержимое пластикового ведра, завернутого в фирменный пакет магазина Liedl, сообщает Sun. Газета также публикует свидетельства очевидцев.

По словам пассажиров, в результате взрыва по вагону "как будто пронесся огненный шар". У многих находившихся в вагоне людей в результате оказались опалены лица и волосы.

После взрыва на станции началась паника. Сотни людей рванулись к выходам, многие не могли удержаться на ногах и падали, получая травмы. Ситуация вокруг станции до появления спасательных служб описывалась как "абсолютный хаос".

Полиция оцепила станцию и провела эвакуацию оставшихся пассажиров. Движение по линии District, на которой расположена станция, в настоящий момент приостановлено.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...