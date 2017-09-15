Очевидцы о взрыве в лондонской подземке: "По вагону пронесся огненный шар"

У многих находившихся в вагоне людей в результате оказались опалены лица и волосы.

В Сети начали появляться свидетельства очевидцев утреннего взрыва в лондонской подземке , сообщают , сообщают Vesti.ru





По предварительным данным жертв в результате происшествия нет. Ряд находившихся в вагоне пассажиров получил ожоги, еще несколько человек пострадали во время возникшей при последовавшей панике давки.





Взрыв прогремел в 8:21 утра в вагоне поезда, проезжавшего в этот момент по станции Parsons Green. Судя по фото , взорвалось содержимое пластикового ведра, завернутого в фирменный пакет магазина Liedl, сообщает Sun. Газета также публикует свидетельства очевидцев.





По словам пассажиров, в результате взрыва по вагону "как будто пронесся огненный шар". У многих находившихся в вагоне людей в результате оказались опалены лица и волосы.





После взрыва на станции началась паника. Сотни людей рванулись к выходам, многие не могли удержаться на ногах и падали, получая травмы. Ситуация вокруг станции до появления спасательных служб описывалась как "абсолютный хаос".





Полиция оцепила станцию и провела эвакуацию оставшихся пассажиров. Движение по линии District, на которой расположена станция, в настоящий момент приостановлено.