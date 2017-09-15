В Казахстане презентовали портал «Рухани жаңғыру»

На площадке Службы центральных коммуникаций прошла презентация Единого информационного портала программной статьи Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» – «Рухани жаңғыру» , передает , передает Zakon.kz

На интеренет-ресурсе будет представлено шесть разделов по каждому направлению программной статьи. Запуск проекта будет проходить в несколько этапов, а контент – наполняться по мере реализации каждого из направлений.





Основной акцент сделан на итогах первого этапа реализации проекта «100 новых лиц Казахстана». На данный момент редакцией портала EL.KZ обработано и размещено на сайте 100esim.kz порядка 2000 заявок. На втором этапе проекта к работе подключится специально созданная рабочая группа. Стоит отметить, что соответствующий раздел также есть на новом сайте.





Другой раздел – «Сакральная география Казахстана» – будет представлен новостной лентой, отражающей события в рамках данного направления. Также в разделе присутствует карта сакральных мест, которая будет реализовываться в несколько этапов. В настоящий момент на ней отображены 100 сакральных мест с учетом их географической локации.





Следующий раздел - «Туған жер» - новостная лента, отражающая события в рамках направления «Туған жер». Также в разделе присутствует карта социальных проектов, которая будет реализовываться в несколько этапов. На данном этапе на карте отражены социальные проекты, которые находятся на стадии реализации или же требуют материальной или нематериальной поддержки для своей реализации.





Раздел сайта «Современная казахстанская культура» включает в себя культурные достижения нашей страны периода независимости. Здесь представлены видеоролики из опер, а также картины и произведения казахстанских художников, получивших широкое международное признание. Реализация проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» состоит из 2 этапов.





По направлению «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке» на портале будут представлены полные версии переведенных книг как на казахском, так и на языке оригинала. Для реализации проекта создана некоммерческая, негосударственная общественная организация «Ұлттық аударма бюросы». В настоящее время ведется работа по переводу 17 учебников, отобранных из предложенных вузами 100 и утвержденных на 2017 год.





На сайте «Рухани жаңғыру» размещен проект алфавита перехода государственного языка на латиницу. Кроме того, в рамках обсуждения нового алфавита на основе латинской графики на сайте с 16 сентября будет представлена возможность оставить свои отзывы и предложения.



