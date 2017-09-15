Абаев прокомментировал ситуацию с картой Казахстана с искаженной границей
15 сентября 2017, 16:50
В "состав" Казахстана на опубликованной карте вошли несколько городов России и Узбекистана.
Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев назвал банальной ошибкой публикацию карты, на которой несколько городов соседних стран оказались на территории Казахстана.
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что материал на сайте государственного информационного агентства "Казинформ" был проиллюстрирован графическим изображением территории Казахстана, в составе которой оказались несколько городов России и Узбекистана. Позже иллюстрация была удалена с сайта.
"Публикация карты, которая вызвала обсуждение на некоторых сайтах, не несет какой-либо политической подоплеки и является банальной ошибкой выпускающего редактора. Материал касался исключительно перехода государственного языка на латинскую графику", — прокомментировал Абаев корреспонденту Sputnik Казахстан.
Он заверил, что руководство Казинформа разобралось с этой ситуацией.
"У нас со всеми странами дружеские отношения, по вопросам государственной границы на уровне глав государств были подписаны соответствующие документы", — добавил министр.
В середине августа российские чиновники неожиданно "подарили" Казахстану озеро Сладкое, находящееся на границе двух стран. Позже информацию опровергли в пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области и посольство Казахстана в России. Оказалось, что озеро со временем усохло и из-за этого оно полностью оказалось на территории Казахстана, однако госграница не изменилась.
Фото с сайта © Sputnik / Болат Шайхинов
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