В Шымкенте появились футболки с морковкой и надписью на латинице «saebiz»

Фото футболок с актуальным на сегодня принтом было распространено в соцсетях.

В Шымкенте появилась наглядная агитация за латиницу - футболки с рисунком морковки и надписью на латинице «saebiz» , передает , передает Оtyrar.kz





Так, как отмечает издание, предприимчивые дельцы от легкой промышленности уже среагировали на требование рынка.





Фото футболок с актуальным на сегодня принтом было распространено в соцсетях и месенджерах, а где и кем изготавливается текстильное изделие пока неизвестно.







