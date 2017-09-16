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В Шымкенте появились футболки с морковкой и надписью на латинице «saebiz»

16 сентября 2017, 20:49

Фото футболок с актуальным на сегодня принтом было распространено в соцсетях.

В Шымкенте появилась наглядная агитация за латиницу - футболки с рисунком морковки и надписью на латинице «saebiz», передает Оtyrar.kz

Так, как отмечает издание, предприимчивые дельцы от легкой промышленности уже среагировали на требование рынка.

Фото футболок с актуальным на сегодня принтом было распространено в соцсетях и месенджерах, а где и кем изготавливается текстильное изделие пока неизвестно.



Фото: otyrar.kz

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