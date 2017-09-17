Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы произошел крупный пожар в кафе «Чинар»

17 сентября 2017, 06:23

Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В ночь на 17 сентября в Алматы произошел пожар в кафе «Чинар» в Турксибском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетову.

Как рассказали в ДЧС, в 03:05 ночи на пульт "101" поступило сообщение о том, что горит кафе по адресу: Турсибский район, ул. Жансугурова, 495, ниже Тесленко.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 03:16.

К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: горело кафе открытым пламенем, создавалась угроза распространения огня на близлежащие жилые строения. Принятыми мерами пожарных предотвращена угроза распространения огня на жилой сектор.

Как выяснилось, кафе не функционирующее, находилось в процессе передачи в аренду. Пожарная сигнализация в кафе отсутствует. На момент пожара кафе никем не охранялось.

Пожар локализован в 03:54 и ликвидирован в 04:45. Площадь пожара составила составила 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...