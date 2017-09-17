В Алматы произошел крупный пожар в кафе «Чинар»

В ночь на 17 сентября в Алматы произошел пожар в кафе «Чинар» в Турксибском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетову.

Как рассказали в ДЧС, в 03:05 ночи на пульт "101" поступило сообщение о том, что горит кафе по адресу: Турсибский район, ул. Жансугурова, 495, ниже Тесленко.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 03:16.

К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: горело кафе открытым пламенем, создавалась угроза распространения огня на близлежащие жилые строения. Принятыми мерами пожарных предотвращена угроза распространения огня на жилой сектор.

Как выяснилось, кафе не функционирующее, находилось в процессе передачи в аренду. Пожарная сигнализация в кафе отсутствует. На момент пожара кафе никем не охранялось.

Пожар локализован в 03:54 и ликвидирован в 04:45. Площадь пожара составила составила 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет.



