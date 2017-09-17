Неработающий светофор стал причиной тройного столкновения в Алматы

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в Алматы на перекрестке с неработающим светофором столкнулись три автомобиля, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомашина Daewoo Nexia двигалась по Толе би в западном направлении. На пересечении с Каирбекова на тот момент не работал светофор – он находился в мигающем желтым цветом режиме. Водитель, двигавшийся по главной, смело выехал на перекресток. В это время сверху, в северном направлении по Каирбекова ехал автомобиль Nissan. Находившийся за рулем мужчина проигнорировал знак «Уступи дорогу» и также выехал на перекресток, где и произошло столкновение. Одну из машин занесло, она врезалась в стоявшую на Каирбекова с противоположной стороны Toyota. Девушка за рулем японской легковушки притормозила, соблюдая предписания знака.

В аварии пострадал сидевший впереди пассажир Nexia, а также девушка, находившаяся за рулем Toyota. Обоих госпитализировали.



