Казахстанские теннисисты вышли в Мировую Группу Кубка Дэвиса

Примечательно, что Аргентина находится на первом месте в рейтинге Кубка Дэвиса, а Казахстан занимает 17 строчку. Теперь действующие обладатели Кубка Дэвиса покидают Мировую группу.

Казахстан победил Аргентину в матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса со счетом 3:1. Решающую победу сегодня на корте Национального теннисного центра Астаны одержал Михаил Кукушкин (ATP-78) играя против более титулованного Диего Шварцмана (ATP-28), передает корреспондент Zakon.kz





Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:2) в пользу первой ракетки Казахстана. Благодаря этой победе сборная Казахстана будет играть в Мировой группе Кубка Дэвиса. С кем именно встретятся казахстанские теннисисты и где пройдет следующий матч будет известно позже.









«Эта победа знаменательна, именно в этом году Федерации тенниса Казахстана и развитию современного тенниса в Казахстане 10 лет, и мне кажется, сегодняшняя победа, это результат всей работы на протяжении 10 лет, которая была проведена. Обыграв Аргентину, мы показали, что казахстанский теннис находится на очень высоком уровне», - сказал во время итоговой пресс-конференции капитан сборной Казахстана Диас Доскараев.









Примечательно, что Аргентина находится на первом месте в рейтинге Кубка Дэвиса, а Казахстан занимает 17 строчку. Теперь действующие обладатели Кубка Дэвиса покидают Мировую группу, а значит следующий сезон они начнут в своей региональной зоне. Казахстанцы же, спустя год, вернулись в элиту мирового командного тенниса.









«Мы вернулись в ту мировую группу, к которой принадлежим, где мы были 6 лет, где мы играли и показывали хорошие результаты. Я считаю, что Миша показал феноменальную игру в эти 2 дня, мы там чуть-чуть с Тимуром затесались. Но Миша совершил маленькое чудо, за что ему большое спасибо», - прокомментировал Александр Недовесов.









С таким мнение о качестве игры Кукушкина согласился капитан аргентинской команды Даниэль Орсанич.









«Уровень игры Кукушкина очень высокий, и сегодня он отлично играл. И единственный вопрос, который у меня возникает: «почему он находится в ТОП-80 рейтинга ATP, а не в ТОП-20, учитывая его класс игры. Он действительно играл лучше Диего. И если бы Диего смог победить в третьем сете, то у нас еще был бы шанс побороться за этот матч, но Кукушкин показал свою фантастическую игру, и победил», - сказал он.









А вот по словам Михаила Кукушкина, победа над командой №1 в рейтинге Кубка Дэвиса свершилась благодаря слаженной работе всей команды. А проведенную игру считает не самой лучшей.









«Если говорить о первом матче с Пелья, там был чистый теннис, много розыгрышей и красивой игры. Сегодняшний матч со Шварцманом был игрой нервов. Я считаю, мы оба не показали своей лучшей игры, и в первых двух сетах я начинал вести достаточно уверенно, но Шварцман меня догонял, и концовка каждого сета была очень тяжелая. Были длинные розыгрыши, много ошибок и нервной игры, я часто терял свою подачу. Так что легкой победой это не назовешь. Но я рад что мне удалось выдержать это противостояние», - сказал Кукушкин.





Татьяна Ковалева, Астана



