Власти Гоа запретят употребление алкоголя в общественных местах
18 сентября 2017, 12:37
Главный министр штата сообщил, что соответствующий закон будет готов уже в октябре
Правительство курортного штата Гоа намерено полностью запретить употребление спиртных напитков в общественных местах. Об этом сообщил главный министр Гоа Манохар Паррикар, соответствующий закон будет готов уже в октябре, когда в "райском штате" начинается туристический сезон.
"Мы должны запретить, выпустив официальное уведомление, употребление спиртных напитков в общественных местах. Уведомление будет выпущено еще до конца октября, для этого мы внесем поправки в существующее законодательство", - приводит в понедельник телеканал NDTV слова главного министра.
По его словам, цель этой меры - предотвращать неприятности, которые создают люди в состоянии опьянения. Спиртное можно будет пить только дома, в гостиничном номере или в ресторане, имеющем соответствующую лицензию. Популярные среди туристов в "райском штате" пикники на пляже или на природе должны будут обходиться без алкоголя.
В последнее время в Гоа решительно борются против открытого употребления алкоголя - недавно гоанские власти ввели запрет на распитие спиртного на пляжах.
Фото blog.falconholidays.ie
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