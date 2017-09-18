В Алматы задержанный после драки мужчина повесился в здании УВД

В Алматы полицейского осудили за превышение полномочий, повлекшее смерть задержанного, передает передает Zakon.kz





Как сказано в приговоре суда, 11 декабря 2016 года в 4.56 час. в дежурную часть УВД Бостандыкского района поступило сообщение о групповой драке в бильярдном клубе «Старт». Выехавшие на место два экипажа "Буран" задержали семь человек, которые были доставлены в комнату разбора дежурной части УВД Бостандыкского района и переданы для регистрации в журнале доставленных старшине полиции Д.





Будучи помощником дежурного дежурной части УВД, старшина Д., не имея обоснованных материалов, и не согласовав с руководством, водворил одного из доставленных в комнату временного задержания. И, как указано в приговоре суда, задержанный Б. спустя две минуты после водворения покончил с собой, повесившись на ремне. Тело было обнаружено примерно через полчаса.





В суде обвиняемый Д. своей вины не признал. Он указал, что выполнял обязанности четко по инструкции. По его словам, в ту ночь были доставлены 7 человек. Доставленный Б. находился в алкогольном опьянении, вел себя вызывающе и постоянно вступал в словесный конфликт с потерпевшей стороной, не реагируя на замечания полицейского. Потерпевшие попросили закрыть его в отдельную комнату. За буйное поведение и с целью наведения порядка в комнате разбора старшина полиции поместил Б. в комнату временного задержания. Об этом позже он сообщил оперативному дежурному, получив его устное одобрение. Вернулся проверить задержанного Д. после завершения всех действий с другими доставленными.





Следствие посчитало действия Д. противоправными, выразившимися в незаконном водворении в комнату временного задержания доставленного Б.





Приговором суда 35-летний сотрудник полиции был признан виновным по ст. 362 ч.4 (превышение власти или должностных полномочий), и приговорен к 5 годам лишения свободы. В пользу вдовы погибшего было взыскано 200 тыс тенге в качестве компенсации морального вреда. Также осужденного лишили специального звания "старшина полиции".





Апелляционная жалоба осужденного осталась без удовлетворения.





фото: PROGOROD43.ru



















