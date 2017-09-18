На север Казахстана надвигаются дожди

В северных областях страны синоптики РГП "Казгидромет" спрогнозировали похолодание, сообщает сообщает Zakon.kz

Один за другим смещаются циклоны через Западную Сибирь, а связанные с этими циклонами атмосферные фронты вызовут дожди в северной половине Казахстана. В выходные дни температура воздуха здесь была выше обычной на 5-9 градусов, но под воздействием холодных фронтов она понизится и станет близкой к климатической норме.





В южных и западных областях республики погоду в предстоящие трое суток по-прежнему будет определять антициклон. Поэтому здесь сохранится тёплая погода без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-8ºС.



