На север Казахстана надвигаются дожди
18 сентября 2017, 14:37
Синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни.
В северных областях страны синоптики РГП "Казгидромет" спрогнозировали похолодание, сообщает Zakon.kz.
Один за другим смещаются циклоны через Западную Сибирь, а связанные с этими циклонами атмосферные фронты вызовут дожди в северной половине Казахстана. В выходные дни температура воздуха здесь была выше обычной на 5-9 градусов, но под воздействием холодных фронтов она понизится и станет близкой к климатической норме.
В южных и западных областях республики погоду в предстоящие трое суток по-прежнему будет определять антициклон. Поэтому здесь сохранится тёплая погода без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-8ºС.
Фото: liter.kz.
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