Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На север Казахстана надвигаются дожди

18 сентября 2017, 14:37

Синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни.

В северных областях страны синоптики РГП "Казгидромет" спрогнозировали похолодание, сообщает Zakon.kz.
Один за другим смещаются циклоны через Западную Сибирь, а связанные с этими циклонами атмосферные фронты вызовут дожди в северной половине Казахстана. В выходные дни температура воздуха здесь была выше обычной на 5-9 градусов, но под воздействием холодных фронтов она понизится и станет близкой к климатической норме.

В южных и западных областях республики погоду в предстоящие трое суток по-прежнему будет определять антициклон. Поэтому здесь сохранится тёплая погода без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-8ºС.

Фото: liter.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...