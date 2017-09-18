Потерпевшими по делу о теракте в Буденновске проходят более 1800 человек

Обвинение отметило, что также значительный ущерб был причинен административным зданиям и почти 200 автомобилям

Более 1800 человек проходят потерпевшими по делу о теракте в городе Буденновске Ставропольского края, сообщил в понедельник в ходе судебного заседания гособвинитель, зачитывая заключение в отношении Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева, обвиняемых в организации и участии в захвате заложников бандой Шамиля Басаева в Буденновске в 1995 году, пишет ТАСС





"Потерпевшими по делу проходят 1859 человек. По данным следствия, о причинении морального ущерба в ходе захвата Буденновска заявили почти 1 200 человек. Значительный ущерб причинен административным зданиям города и почти 200 автомобилям", - сказал гособвинитель.





Он уточнил, что, по мнению обвинения, Белялов и Маздаев вместе с другими участниками банды Басаева "в ходе вооруженного нападения вели беспорядочную и прицельную стрельбу из автоматического оружия, в ходе которой были убиты 129 человек, а 317 получили телесные повреждения".





Сторона защиты не согласилась с обвинением, заявив, что Белялов и Маздаев не причастны к данным преступлениям.





Ранее сообщалось, что Белялову и Маздаеву предъявлено обвинение по ч.2 ст.209 ("Участие в банде и в совершаемых ею нападениях"), ч.2 ст.126.1 ("Похищение человека"), ч.3 ст. 205 ("Теракт, повлекший умышленное причинение смерти"), ч.1 ст.228 ("Незаконное хранение оружия").





В июне 1995 года группа террористов численностью около 200 человек, под руководством Шамиля Басаева, захватила в заложники более 1600 жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу.



