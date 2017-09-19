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Во вторник в Казахстане ожидается погода без осадков

19 сентября 2017, 06:00

Местами усиление ветра, ночью и утром - туман.

На большей части территории республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на северо-западе, в центре и на востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди, грозы, местами усиление ветра, ночью и утром - туман.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, днем Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, ночью и утром Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается – туман, Северо-Казахстанской области днем местами усилится ветер до 15-20 м/с.

В Астане: преимущественно ясно, +14°.

В Алматы: преимущественно ясно, +26°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: bugaga.ru

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