Шотландец объехал вокруг света на велосипеде за 79 дней
19 сентября 2017, 12:08
Каждый день он проезжал в среднем 370 километров.
Шотландец Марк Бомонт установил мировой рекорд, обогнув земной шар на велосипеде на 79 дней. 34-летний любитель испытаний на выносливость вдохновился книгой французского писателя Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Он стартовал 2 июля из Парижа и финишировал там же, у Триумфальной арки, 18 сентября, сообщает ТАСС.
За два с половиной месяца велосипедист преодолел около 29 тысяч километров, проехав по территории 16 стран. Он преодолевал ежедневно в среднем по 370 километров, отводя на сон всего лишь по пять часов.
Через Россию и Монголию он добрался до китайской столицы, откуда на самолете перелетел в Австралию. Зеленый континент Бомонт проехал с запада на восток, после чего уже из Новой Зеландии на самолете перебрался в Соединенные Штаты. В Северной Америке Бомонт вновь пересек континент с запада на восток. Из Анкориджа, штат Аляска в канадский Галифакс в провинции Новая Шотландия. После этого велосипедист перелетел в Португалию, откуда уже доехал до Парижа.
"Это были самые долгие два с половиной месяца в моей жизни, самое изматывающее испытание, которому я подверг свое тело и свой мозг. Каждый день сам по себе был испытанием моей физической и умственной выносливости", - заявил Бомонт после финиша у Триумфальной арки. За всю поездку шотландец упал с велосипеда всего дважды, из них один раз - в России. Там ему пришлось даже обращаться за услугами стоматолога.
Бомонт превзошел мировое достижение сразу на 44 дня. В 2008 году шотландец уже обогнул земной шар на велосипеде за 194 дня, но потом его показатель был улучшен до 123 дней. Помимо этого он сумел вписать в Книгу рекордов Гиннесса и еще один рекорд - за первый месяц своего велопутешествия он проехал 11315 километров (от Парижа до австралийского Перта),
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