Шотландец объехал вокруг света на велосипеде за 79 дней

Шотландец Марк Бомонт установил мировой рекорд, обогнув земной шар на велосипеде на 79 дней. 34-летний любитель испытаний на выносливость вдохновился книгой французского писателя Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Он стартовал 2 июля из Парижа и финишировал там же, у Триумфальной арки, 18 сентября, сообщает ТАСС.





За два с половиной месяца велосипедист преодолел около 29 тысяч километров, проехав по территории 16 стран. Он преодолевал ежедневно в среднем по 370 километров, отводя на сон всего лишь по пять часов.





Через Россию и Монголию он добрался до китайской столицы, откуда на самолете перелетел в Австралию. Зеленый континент Бомонт проехал с запада на восток, после чего уже из Новой Зеландии на самолете перебрался в Соединенные Штаты. В Северной Америке Бомонт вновь пересек континент с запада на восток. Из Анкориджа, штат Аляска в канадский Галифакс в провинции Новая Шотландия. После этого велосипедист перелетел в Португалию, откуда уже доехал до Парижа.



