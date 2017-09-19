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Создана эффективная вакцина от кариеса

19 сентября 2017, 15:41

Ранее американские и австралийские ученые показали, что причиной возникновения кариеса является не генетическая предрасположенность, а нездоровый образ жизни и неправильный уход за полостью рта.

Китайские исследователи из Уханьского университета разработали вакцину, предотвращающую разрушение зубов у людей. Статья опубликована в журнале Scientific Reports. Об этом сообщает портал Indiatimes.

Результаты экспериментов с крысами показали, что гибридный белок KF-rPAc, состоящий из двух частей, способствует профилактике и лечению кариеса. KF был выделен из кишечной палочки Escherichia coli, а rPAc — из бактерий Streptococcus mutans, которые живут в полости рта человека и могут вызывать разрушение зубов. Первый компонент усиливает иммунный ответ, который направлен против rPAc, находящегося на поверхности мембраны микроорганизмов.

В будущем исследователи планируют начать клинические испытания вакцины с участием людей.

Ранее американские и австралийские ученые показали, что причиной возникновения кариеса является не генетическая предрасположенность, а нездоровый образ жизни и неправильный уход за полостью рта.

Фото: chromorange / Globallookpress.com


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