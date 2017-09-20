Казазхстанские синоптики обещают погоду без осадков в среду
20 сентября 2017, 06:00
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.
На большей части территории республики сохраняется погода без осадков, лишь на севере и на востоке с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.
В Костанайской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – порывы 23 м/с.
В Атырауской, утром в Карагандинской области местами ожидается туман.
Ночью в Акмолинской, Карагандинской областях местами на почве ожидаются заморозки 2 градуса.
Днем в Западно-Казахстанской области местами сохряняется сильная жара.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: ясно, +20°.
В Алматы: ясно, +24°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: LiveJournal
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