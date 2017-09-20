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Казазхстанские синоптики обещают погоду без осадков в среду

20 сентября 2017, 06:00

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

На большей части территории республики сохраняется погода без осадков, лишь на севере и на востоке с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

В Костанайской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – порывы 23 м/с.

В Атырауской, утром в Карагандинской области местами ожидается туман.

Ночью в Акмолинской, Карагандинской областях местами на почве ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем в Западно-Казахстанской области местами сохряняется сильная жара.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: ясно, +20°.

В Алматы: ясно, +24°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: LiveJournal

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