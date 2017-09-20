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В Актобе пройдут антитеррористические учения

20 сентября 2017, 10:54

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.

20 сентября Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом Актобе в мкрн «Батыс-2» и Юго Запад будут проводиться антитеррористическое учения, сообщает Zakon.kz.

"Указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера", - говорится в сообщении штаба.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к мероприятиям, а также сохранять спокойствие в период их проведения.

Фото: liter.kz.

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