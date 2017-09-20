В Актобе пройдут антитеррористические учения

20 сентября Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом Актобе в мкрн «Батыс-2» и Юго Запад будут проводиться антитеррористическое учения, сообщает сообщает Zakon.kz





"Указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера", - говорится в сообщении штаба.





Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к мероприятиям, а также сохранять спокойствие в период их проведения.



