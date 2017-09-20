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За убийство молодого бурого медведя задержаны двое жителей Алматинской области

20 сентября 2017, 11:59

Задержанные не предоставили никаких разрешительных документов ни на охоту, ни на оружие.

В Алматинской области за убийство медведя задержаны двое браконьеров, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, на территории региона с 9 сентября организована отработка «Браконьер», направленная на выявление и пресечение браконьерства и других видов экологических правонарушений.

В ночь с 18 на 19 сентября полицейские задержали в горах Алакольского района автомашину УАЗ с двумя местными жителями. В салоне авто была обнаружена винтовка и свежая медвежья шкура с отрезанными лапами, а также различные железные петли, предназначенные для ловли диких животных.

По мнению экспертов, браконьеры добыли молодого тяньшанского бурого медведя, шкура и лапы которого направлены сейчас на экспертизу.

«По показаниям задержанных, медведь был незаконно ими добыт в горах «Байзерек». Винтовка, калибра 5,6 мм, оказалась незарегистрированной. Каких-либо разрешительных документов на оружие и охоту задержанные лица не смогли предоставить. В связи с чем, огнестрельное оружие, орудия лова, шкура были изъяты с назначением необходимых экспертиз», - сообщил представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

По выявленным фактам начато уголовное расследование, предусмотренное ст.337 ч.4 и ст.287 ч.3 УК РК.

В рамках полицейской отработки, которая продлится по 24 сентября, уже выявлено 83 нарушения природоохранного законодательства, из которых 37 фактов незаконной охоты.


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