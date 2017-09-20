За убийство молодого бурого медведя задержаны двое жителей Алматинской области

В Алматинской области за убийство медведя задержаны двое браконьеров

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, на территории региона с 9 сентября организована отработка «Браконьер», направленная на выявление и пресечение браконьерства и других видов экологических правонарушений.





В ночь с 18 на 19 сентября полицейские задержали в горах Алакольского района автомашину УАЗ с двумя местными жителями. В салоне авто была обнаружена винтовка и свежая медвежья шкура с отрезанными лапами, а также различные железные петли, предназначенные для ловли диких животных.





По мнению экспертов, браконьеры добыли молодого тяньшанского бурого медведя, шкура и лапы которого направлены сейчас на экспертизу.





«По показаниям задержанных, медведь был незаконно ими добыт в горах «Байзерек». Винтовка, калибра 5,6 мм, оказалась незарегистрированной. Каких-либо разрешительных документов на оружие и охоту задержанные лица не смогли предоставить. В связи с чем, огнестрельное оружие, орудия лова, шкура были изъяты с назначением необходимых экспертиз», - сообщил представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.





По выявленным фактам начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 337 ч.4 и ст. 287 ч.3 УК РК.





В рамках полицейской отработки, которая продлится по 24 сентября, уже выявлено 83 нарушения природоохранного законодательства, из которых 37 фактов незаконной охоты.