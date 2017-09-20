Синоптики предупредили казахстанцев о снеге и заморозках
20 сентября 2017, 17:39
Ночью температура воздуха понизится до -6 градусов.
В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, 22-23 сентября местами в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, 22-24 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), туман, ветер 15-20 м/с, понижение температуры ночью до 1-6 мороза, днем до 5-10 тепла.
22-23 сентября в Актюбинской, Костанайской областях ожидается понижение температуры ночью до 0-5 тепла, местами 1-3 мороза, днем до 5-10, местами 15 тепла.
Фото: caravan.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879047-1343859ca9addb4a9e0094907108f4de
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...