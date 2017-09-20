Синоптики предупредили казахстанцев о снеге и заморозках

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Так, 22-23 сентября местами в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, 22-24 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), туман, ветер 15-20 м/с, понижение температуры ночью до 1-6 мороза, днем до 5-10 тепла.





22-23 сентября в Актюбинской, Костанайской областях ожидается понижение температуры ночью до 0-5 тепла, местами 1-3 мороза, днем до 5-10, местами 15 тепла.



