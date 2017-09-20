Вслед за "Орлом и Решкой" в Астану планируют пригласить аналогичные проекты

Столичная компания ведет переговоры с создателями программ о путешествиях из Англии и Китая.

Проекты, подобные телепрограмме о путешествиях "Орел и Решка", планируют пригласить в Астану, сообщил директор ТОО "Астана Конвеншн Бюро" Санияр Айтекенов.

"Мы также сейчас прорабатываем вопрос, чтобы не только "Орел и Решка", есть такие специальные программы в Китае, Англии. Сейчас находим общий язык. В этом направлении работаем. Пока конкретных дат нет, но будут точно", — сказал Айтекенов.

Комментируя выпуск программы "Орел и Решка", снятый в Астане и вызвавший общественный резонанс, Айтекенов сообщил, что именно "Астана Конвеншн бюро" предложило создателям телепередачи такой вариант.

"Мы ничего не платили им. ЭКСПО еще не было закончено, это было весной, когда только морозы сошли. Потом уже они домонтировали передачу. По поводу мест у них это строго регламентировано, у них сценарий не утверждается никак", — сказал глава "Астана Конвеншн Бюро".

Новый выпуск программы "Орел и Решка" об Астане появился на официальном канале YouTube в конце августа этого года. За неделю до выхода ведущие обещали показать выросшую "посреди суровой степи" столицу Казахстана и отметили, что побывают в "казахстанской Швейцарии" — Бурабае.

Конвеншн Бюро — это основная организация по планированию, развитию и продвижению туристского сектора города Астаны.

Источник: Sputnik Казахстан