В Алматы Toyota влетела в столб, есть пострадавшие
21 сентября 2017, 07:31
Водителя и пассажира госпитализировали.
ДТП произошло минувшей ночью, сообщает Zakon.kz.
Водитель Toyota двигался по улице Толе би в западном направлении. По не установленной причине, перед перекрестком с ул. Ауэзова, Toyota столкнулась со столбом линий электро передач.
В результате аварии пострадал водитель и его пассажир, их госпитализировали.
Сотрудникам ДП предстоит разобраться во всех обстоятельствах данного ДТП.
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