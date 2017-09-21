В Алматы Toyota влетела в столб, есть пострадавшие

ДТП произошло минувшей ночью, сообщает Zakon.kz





Водитель Toyota двигался по улице Толе би в западном направлении. По не установленной причине, перед перекрестком с ул. Ауэзова, Toyota столкнулась со столбом линий электро передач.





В результате аварии пострадал водитель и его пассажир, их госпитализировали.





Сотрудникам ДП предстоит разобраться во всех обстоятельствах данного ДТП.



