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В Алматы Toyota влетела в столб, есть пострадавшие

21 сентября 2017, 07:31

Водителя и пассажира госпитализировали.

ДТП произошло минувшей ночью, сообщает Zakon.kz.

Водитель Toyota двигался по улице Толе би в западном направлении. По не установленной причине, перед перекрестком с ул. Ауэзова, Toyota столкнулась со столбом линий электро передач.

В результате аварии пострадал водитель и его пассажир, их госпитализировали.

Сотрудникам ДП предстоит разобраться во всех обстоятельствах данного ДТП.



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