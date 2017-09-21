В Алматы загорелся Mitsubishi Pajero
21 сентября 2017, 08:53
Обошлось без жертв и пострадавших.
Водитель Mitsubishi Pajero двигался в южном направлении по улице Саина, сообщает Zakon.kz.
Подъезжая к улице Шаляпина, водитель почувствовал запах гари, после чего, замедлив ход, он заметил дым из-под капота.
Как сообщили в ДЧС города, на место ЧП выехали 2 мотоциклетных экипажа, которые потушили огонь. Причиной пожара стало короткое замыкание в двигательном отсеке.
Площадь возгорания составила 0,5 кв.м.
Обошлось без жертв и пострадавших.
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