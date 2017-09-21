Новую шутку Ивана Урганта назвали омерзительной

Эксперт Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец резко высказалась об очередной шутке Ивана Урганта на его программе "Вечерний Ургант".

В выпуске передаче Ургант шутливо попытался "воскресить" из мертвых лежащего на полу актера Кравченко, сыгравшего в фильме "Отчий берег" героя Макара Морозова, погибшего на мине через мгновение после случайной встречи с сыном.





"Мне стал невероятно омерзителен Иван Ургант. Сегодня. Полчаса назад. Популярный телеведущий, чьим искромётным юмором я ранее восхищалась, заставил меня оторопело смотреть в ставший вдруг пустым экран. Импозантный лоснящийся мужчина казался начитанным и очень неглупым. Но не зря говорят, что казаться и быть – не одно и то же... ...Посмешищем Ургант попытался сделать шуточную попытку "воскресить" лежащего в позе трупа в студии Вечернего Урганта актёра Кравченко, сыгравшего погибшего смертью храбрых героя фильма Макара Морозова, сообщением, что ему не заплатят за участие в сериале, после чего актёр Кравченко якобы "восстаёт из мертвых", имитируя жуткий хрип. Весь ужас происходящего "юмора" отягощается тем, что эта несмешная на самом деле шутка разыгрывается через минуту после окончания картины, когда зритель ещё не успел выйти из состояния проживания происходящего на экране", - написала на своей странице в Facebook Ирина Волынец.





Женщина характеризует Урганта, как человека с полным отсутствием чувства меры и такта.





"Неужели на глазах миллионов россиян каждый такой ургант может (и будет) вытворять всё, что придёт в его думающую лишь о повышении собственной популярности голову, стебаться над всем и вся, над памятью погибших в ВОВ, над нашими чувствами и нашим общим горем?", - задается вопросом общественник.