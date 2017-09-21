Казахстанские джитсеры впервые будут защищать честь страны на мировом чемпионате ADCC

Сегодня ночью, 21 сентября 2017 года, из Алматы в Финляндию на Чемпионат мира ADCC по грепплингу вылетают казахстанские спортсмены Османжан Касимов (77 кг) и Арман Жанпеисов (99+ кг), представляющие академию бразильского джиу-джитсу и грепплинга «Казахстан Топ Тим». Они будут защищать честь Казахстана впервые на данном мировом чемпионате, который пройдет 23-24 сентября в городе Эспоо, Финляндии.





Чемпионат мира ADCC проводится один раз в два года и очень важен для каждого спортсмена, занимающего этим видом спорта. Для того, чтобы выступать на данном турнире спортсменамнужно либо выиграть отборочные соревнования, либо получить приглашение от организаторов. Османжан Касимов в этом году стал чемпионом в Японии, а Мухаммад выигрална прошлогоднем чемпионате Азии и Океании, проходившем в Алматы, выиграл Мухаммад Сулиманов. Однако, в результате замены победителя данной весовой категории Мухаммада Сулиманова, который не смог принять участие по состоянию здоровья, Арман Жанпеисов получил возможность выступать, как серебряный призер I Чемпионата Азии и Океании Корреспонденту информационно-спортивного хаба удалось побеседовать с участниками предстоящего турнира, Османжаном Касимовым и Арманом Жанпеисовым.





- Подготовка к чемпионату мира прошла в два этапа. Первый этап проходил в США, штате Калифорния. Мы занимались в клубе «BrasilianTopJym» под руководством тренера Джулиана Прадо. Утром мы работали над кардио, отработками позиционной борьбы, приемами. Вечером мы в основном боролись. После того, как я провел полтора месяца в Америке, я вернулся в Алматы и продолжал тренировки в клубе Kazakhstan Top Team. Здесь моим тренером был Адам Фокс. К слову, он поедет со мной и будет секундировать на чемпионате мира ADCC.Примерно, я знаю своих соперников, но я стараюсь не думать о них. Потому что, я неплохо настроен. Я надеюсь на хорошие результаты. Ожидаю от этого чемпионата хорошей борьбы. Мы впервые будем защищать честь страны на такой международной арене. Я хочу показать хороший результат, и конечно же, победить. Я постараюсь представить нашу страну достойно, но это участие в мировом первенстве для нас большое достижение – поделился Османжан.





Касательно, своего настроя и подготовки также в своей беседе отметил второй представитель, Арман Жанпеисов:





- Подготовка прошла хорошо, можно сказать на высшем уровне. Рядом со мной был тренер Адам Фокс. Также, меня поддерживали мои друзья зала, близкие и родные. Благодарен им. Все соперники такие же, как и я, единственное то, что они очень титулованные. Но в этом году, я не вижу никаких преград, они также готовятся, как и мы. Но мы же казахи, никогда не сдаемся. Будем биться и стремиться к победе. Ковер все покажет, - коротко отметил Арман.





Добавим, что чемпионат мира ADCC существует с 1998 года и проводится один раз в два года. Имеется 6 весовых категорий: до 65.9 кг; до 76.9 кг (в которой выступит Касимов); до 87.9 кг; до 98.9 кг; более 99 кг (в которой выступит Жанпеисов); и абсолютная весовая категория.





- Наши спортсмены летят на самую престижную версию соревнований по грепплингу АДСС (Abu-Dhabi Combat Club). Представители всего мира ставят себе цель попасть на Чемпионат Мира АДССи пусть, если не выиграть, то хотя бы выступить на этом важнейшем мероприятии. Соревнования проходят в разделе ноу-ги (без кимоно), где целью является заставить оппонента сдаться или выиграть преимуществом в баллах. При этом, правилами разрешено делать огромное количество болевых и удушающих, основная масса которых может привести к серьезным травмам, если спортсмен вовремя не сдастся. Именно по этой причине многие даже не участвуют в данной версиичемпионата мира по грепплингу. Отмечу, что в грепплинге нельзя наносить ударов, применяются только борцовские техники, - прокомментировал президент Федерации Толеген Кумаров.





Отборочные соревнования проводятся на каждом из континентов. Золотые медалисты в каждой весовой категории получают гарантированную путевку с выделенным бюджетом на каждого победителя до 10 000 долларов. На отборочные турнирысъезжаются лучшие из лучших грепплеров материка и каждый настроен заполучить путевку на Чемпионат Мира. В этом году призовой фонд Чемпионата Мира 2017 составляет 206 600 долларов.





- Мы пожелаем удачи Османжану и Арману! Надеемся, чтоони привезут в Казахстан медали Чемпионата Мира АДСС и тем самым, навсегда впишут свои именав историю грепплинга и нашей страны, - подытожил Толеген.











