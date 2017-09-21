V Форум машиностроителей Казахстана

По итогам Форума планируется выработка практических рекомендации по дальнейшему развитию отечественного машиностроения.

Сегодня, в рамках V Юбилейного Форума машиностроителей Казахстана в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы» проходит расширенное пленарное заседание.





На расширенном пленарном заседании, в течение дня, широко и доступно будут обсуждаться самые острые и актуальные вопросы развития отрасли.









Открыл первую часть пленарного заседания Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Председатель Правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев.

Среди основных спикеров заседания руководство Правительства Республики Казахстан, министры, депутаты, руководители национальных компаний, международные эксперты, главы дипломатических миссий, представители бизнеса.









Панельные дискуссии были разделены на специальные модули по самым актуальным вопросам отрасли.





 Взаимоотношение бизнеса с государственным и квазигосударственным секторами: актуальные вопросы закупок, сбыта, местного содержания, расширения объектов крупных недропользователей;

 Совершенствование законодательного регулирования для развития отрасли машиностроения;

 Модернизация и техническое перевооружение отечественного машиностроения;

 Вопросы развития образования, науки и кадрового обеспечения машиностроительной отрасли;

 Меры финансовой поддержки отрасли. Вопросы финансирования и обеспечения доступности финансовых инструментов для машиностроения.





Участники отмечают, что благодаря таким мероприятиям как данный Форум, у них появляется отличная возможность обсуждения системных вопросов отрасли.





По итогам Форума планируется выработка практических рекомендации по дальнейшему развитию отечественного машиностроения.





Генеральный партнер Форума: АО «Самрук-Қазына», Социальный партнер: КФ «Samruk Kazyna Trust», Партнер: ТОО «Тенгизшевройл», Организаторы Форума: Правительство РК и Союз машиностроителей Казахстана.



