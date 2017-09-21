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Суд в Киеве оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты над Крымом

21 сентября 2017, 16:22

Это уже не первая попытка украинских властей взыскать деньги с российских авиакомпаний.

Хозяйственный суд Киевской области взыскал около 380 тысяч долларов с российской авиакомпании за полеты над Крымом, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Иск подала прокуратуры автономной республики Крым (структура, которая сохранилась в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и России — Прим. ред.).
По словам Сарган, авиакомпания не оплачивала "аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в границах Симферопольского района полетной информации".

Уведомление о судебном производстве ответчику вручил арбитражный суд Москвы в рамках международно-правовой помощи, добавила пресс-секретарь.

Это уже не первая попытка украинских властей взыскать деньги с российских авиакомпаний. Так, в прошлом году Госавиаслужба Украины начислила российским авиакомпаниям, летающим в Крым, штрафы на сумму около 27 миллионов долларов. В Крыму назвали это решение "очередной дурью" украинских властей.

Эксперты, в свою очередь, назвали штрафы абсурдными, так как российские компании не летают на Украину. Прямое авиасообщение между странами приостановлено с 25 октября 2015 года.

Фото CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing


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