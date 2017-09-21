Суд в Киеве оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты над Крымом
21 сентября 2017, 16:22
Это уже не первая попытка украинских властей взыскать деньги с российских авиакомпаний.
Хозяйственный суд Киевской области взыскал около 380 тысяч долларов с российской авиакомпании за полеты над Крымом, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
Иск подала прокуратуры автономной республики Крым (структура, которая сохранилась в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и России — Прим. ред.).
По словам Сарган, авиакомпания не оплачивала "аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в границах Симферопольского района полетной информации".
Уведомление о судебном производстве ответчику вручил арбитражный суд Москвы в рамках международно-правовой помощи, добавила пресс-секретарь.
Это уже не первая попытка украинских властей взыскать деньги с российских авиакомпаний. Так, в прошлом году Госавиаслужба Украины начислила российским авиакомпаниям, летающим в Крым, штрафы на сумму около 27 миллионов долларов. В Крыму назвали это решение "очередной дурью" украинских властей.
Эксперты, в свою очередь, назвали штрафы абсурдными, так как российские компании не летают на Украину. Прямое авиасообщение между странами приостановлено с 25 октября 2015 года.
Фото CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879222-79a914e0e63d08b7fa84ecda5f2c345b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...