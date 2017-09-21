В Алматы временно закроют участок дороги по ул.Толе би

В Алматы из-за реконструкции теплосетей ограничат движение по улице Толе би, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".





"В период с 23 часов 23 сентября до 15 часов 24 сентября в восточном направлении ограничат движение по улице Толе би между улицей Тургут Озала и Тлендиева", – говорится в сообщении теплосетей.





В теплосетях просят жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.



