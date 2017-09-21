Астанинским родителям рассказали, на что они не должны сдавать деньги в школу

В приказе отмечено, что за сбор денег учителей могут уволить.

В Сети опубликовали список вещей и перечень услуг в столичных школах, на которые выделяются денежные средства из государственного бюджета , передает , передает Zakon.kz





"Уважаемые родители! Ниже представлен список вещей и перечень услуг в школах, на которые выделяются денежные средства из госбюджета. Также прикрепляю копию приказа о запрете незаконного сбора денежных средств с родителей", - написала в Facebook пресс-секретарь Управления образования Астаны Жазира Асанова





В приказе н ачальника управления образования Астаны Ануара Жангозина говорится , что за сбор денег учителей могут уволить.





Подобные меры вызваны "непрекращающимися обращениями от родителей учащихся о сборе денег в организациях образования".

















Фото: gomel.today



















