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Астанинским родителям рассказали, на что они не должны сдавать деньги в школу

21 сентября 2017, 20:13

В приказе отмечено, что за сбор денег учителей могут уволить.

В Сети опубликовали список вещей и перечень услуг в столичных школах, на которые выделяются денежные средства из государственного бюджета, передает Zakon.kz

"Уважаемые родители! Ниже представлен список вещей и перечень услуг в школах, на которые выделяются денежные средства из госбюджета. Также прикрепляю копию приказа о запрете незаконного сбора денежных средств с родителей", - написала в Facebook пресс-секретарь Управления образования Астаны Жазира Асанова.

В приказе начальника управления образования Астаны Ануара Жангозина говорится, что за сбор денег учителей могут уволить.

Подобные меры вызваны "непрекращающимися обращениями от родителей учащихся о сборе денег в организациях образования".







Фото: gomel.today






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