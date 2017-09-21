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В Индии пытаются определить пол близнецов, сросшихся гениталиями

21 сентября 2017, 20:33

Медики говорят, что сиамские близнецы имеют общую пуповину, что затрудняет процесс кровообращения.

В Индии родились сиамские близнецы, сросшиеся в области живота и гениталий. Как пишет Daily Mail, у каждого из новорожденных имеются все конечности и жизненно важные органы. Однако пол близнецов остается неизвестен, так что врачи смогут его определить только после операции по разъединению детей, передает Вести.ru

При этом мать детей выписалась из больницы всего несколько часов спустя после родов. Но врачи уговорили ее вернуться в клинику, так как новорожденные находятся в зоне риска, передает РИА Новости.

Медики говорят, что сиамские близнецы имеют общую пуповину, что затрудняет процесс кровообращения.

Фото: twitter.com


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