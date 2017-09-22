Футбольный клуб "Кайрат" повторно выставят на торги

Приватизация спортивных объектов идёт полным ходом. Бизнес на футболе предлагают в Алматы. Клуб "Кайрат" повторно выставят на торги. Первый аукцион не состоялся, так как не набралось необходимого числа покупателей, сообщает ТК " Алматы ".





30 процентную долю в народной команде оценили в 2,5 миллиарда тенге.





Дату повторных торгов в акимате определят в самое ближайшее время. 2,5 миллиарда тенге - это начальная стоимость 30% доли. Скорее всего, аукцион пойдёт на понижение. По правилам, потенциальному совладельцу клуба необходимо внести, так называемый гарантийный взнос, это около 60 миллионов тенге. А теперь о самом активе - что же за эти деньги приобретёт покупатель? Помимо ценных бумаг, это здание и участок, который находится по улице Каблукова, служебные автомобили, оборудование и мебель. Несостоявшиеся первые торги, по мнению экспертов, это не показатель того, что "Кайрат" не интересен бизнесу. Или условия какие-то выставлены неподъёмные, здесь как раз всё продумано акиматом на должном уровне. А вопрос скорее в спортивном менеджменте.





«Частники приобретали спортивные клубы, не буду говорить про футбол, скажем про другие виды спорта, по игровым. Вроде бы приобретали полностью 100%. При чём клубы не дорогие. Однако своих денег на содержание не хватало, и они в любом случае, они подписывали или устно договаривались с акиматом на финансовую помощь. Потому, что у нас спорт, профессиональный спорт, к сожалению, существует благодаря господдержке, её не будет и я боюсь, что многие профессиональные виды спорта могут исчезнуть», - сказал спортивный журналист Сергей Райлян.





До конца года в Алматы должны продать 18 объектов. 7 из них уже перешли в частные руки, это 34-я поликлиника, городская стоматология, центр ЗОЖ и музыкальная школа, следующий черёд футбольного клуба "Кайрат" - с надеждой заявляют в Управлении финансов. На торгах сейчас и школа имени Кастеева, институт повышения квалификации. Вообще, госимущество в мегаполисе, как говорится, распродаются с молотка. На 4 миллиарда тенге пополнел городской бюджета за два года. Прибыльную продажу связывают с прозрачностью торгов.





«Управление финансов, как оператор или как организатор торгов, абсолютно не видит итогов, сколько заявок поступило до вскрытия конвертов. То есть, момент вскрытия конвертов, также, как и другие участники, одновременно мы узнаём, кто победитель, возможно не состоялся конкурс, потому, что было менее двух заявок, если одна заявка, то к сожалению, итог не подводится, то есть, для нас это такой же закрытый процесс, только открытый на момент вскрытия конвертов», - сообщил руководитель Управления финансов Айнур Кудайбергенов.





В последующие три года правительство рассчитывает продать 65 крупных объектов. Их стоимость, просто космическая, 1,5 триллиона тенге. Всего же частникам перешло почти четыреста гособъектов - это в рамках второй волны приватизации. В казну поступило более 100 миллиардов тенге. Не смотря на столь оптимистичные цифры, эксперты заявляют, что нынешняя приватизация проходит медленно. Но есть уверенность в том, что со следующего года рынок, на котором распродают госимущество оживиться за счёт притока иностранного капитала. А пока будем ждать, кто станет новым вторым хозяином любимой алматинской команды.



