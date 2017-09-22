Кубинский боксер пообещал отомстить украинцу за русские мультфильмы
22 сентября 2017, 09:29
Планы "мести", по словам Ригондо, помогают ему правильным образом настроиться на поединок.
Кубинский боксер Гильермо Ригондо в преддверии боя с украинским спортсменом Василием Ломаченко заявил, что его противник ответит за все русские мультфильмы, которые он смотрел в детстве, передает РИА Новости.
"Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве", — написал Ригондо в Twitter, сопроводив свой пост кадром из мультфильма "Крокодил Гена".
It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming @VasylLomachenko for every #Russian cartoon I was force 2 watch in ????????as a kid. #PayBack ???????????????????? pic.twitter.com/GWhdTqFmxx— Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 20 сентября 2017 г.
Планы "мести", по словам Ригондо, помогают ему правильным образом настроиться на поединок.Встреча 36-летнего Ригондо с 29-летним Ломаченко из Белгород-Днестровского намечена на 9 декабря. Поединок пройдет на нью-йоркской арене "Мэдисон сквер гарден".Боксеры сразятся за титул чемпиона мира в полулегком весе, который сейчас принадлежит украинцу.
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