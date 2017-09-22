Кубинский боксер пообещал отомстить украинцу за русские мультфильмы

22 сентября 2017, 09:29

Планы "мести", по словам Ригондо, помогают ему правильным образом настроиться на поединок.

Кубинский боксер Гильермо Ригондо в преддверии боя с украинским спортсменом Василием Ломаченко заявил, что его противник ответит за все русские мультфильмы, которые он смотрел в детстве, передает РИА Новости.

"Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве", — написал Ригондо в Twitter, сопроводив свой пост кадром из мультфильма "Крокодил Гена".





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