Кубинский боксер пообещал отомстить украинцу за русские мультфильмы

"Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве", — написал Ригондо в Twitter, сопроводив свой пост кадром из мультфильма "Крокодил Гена".

It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming @VasylLomachenko for every #Russian cartoon I was force 2 watch in ????????as a kid. #PayBack ???????????????????? pic.twitter.com/GWhdTqFmxx