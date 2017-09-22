Арабская авиакомпания первой в мире оборудовала самолеты двухспальными кроватями
22 сентября 2017, 10:27
Новые сиденья, получившие название Qsuite, уже доступны на рейсах, которые выполняются в лондонский аэропорт Хитроу.
Авиакомпания Qatar Airways первой в мире оборудовала салоны бизнес-класса креслами, раскладывающимися в двуспальную кровать. Видео новинки опубликовано YouTube-канале Latest News.
Новые сиденья, получившие название Qsuite, уже доступны на рейсах, которые выполняются в лондонский аэропорт Хитроу. В будущем услуга будет предоставляться на рейсах в Париж и Нью-Йорк.
Кроме того, четыре средних сиденья в новом бизнес-классе могут трансформироваться в приватную зону, где семьи и друзья смогут в уединении пообедать или пообщаться.
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