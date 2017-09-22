В Алматы пройдет традиционный забег по лестнице Медеу

Победители и призеры определятся по лучшему результату, отдельно среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях.

24 сентября в Алматы на в урочище Медеу, в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» состоится XXIХ-ый традиционный массовый забег по лестнице «Медеу».





В соревнованиях, которые будут проходить в рамках "Рухани жаңғыру", могут принять участие все желающие, начиная с 7 лет, а также семейные команды, имеющие медицинский допуск. Самые младшие и старшие спортсмены (дети от 7 до 12 лет и те, кому за 70) могут участвовать в забегах на 100 ступеней. Программой также предусмотрены состязания в шести дистанциях - 100, 200, 300, 400, 500 и 841 ступеней.





Регистрация участников стартует с 08:00 утра, а само мероприятие начнется в 10:15 ч. после официального открытия. Старт дается отдельно по каждой возрастной группе по 10-15 человек в забеге.





Победители и призеры определятся по лучшему результату, отдельно среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях. Они будут награждены медалями и дипломами, а активные участники получат памятные подарки от организаторов и партнеров данного забега.





Организаторами забега на плотину «Медеу» являются Управление физической культуры и спорта г.Алматы в рамках программы «СпорттықАлматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе и акимат Медеуского района. Кроме того, спонсорскую поддержку предоставляют медицинская компания «OMRON», магазин спортивной экипировки SPORT IDEA, спортивный бренд ASICS.







