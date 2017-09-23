Элтон Джон рассказал, как пытался любить женщину

Музыкант признался, что старался быть хорошим мужем. Однако из-за того, что он предпринимал попытки скрывать сексуальные предпочтения, Элтон Джон чувствовал, что делает супругу несчастной.

Позднее Элтон Джон встретил Дэвида Ферниша. Мужчины вместе уже почти 24 года. Пара узаконила свои отношения в 2014 году.





Элтон Джон, известный своими ЛГБТ-предпочтениями, является одним из наиболее успешных музыкантов в Великобритании. Королева Елизавета Вторая в 1997 году посвятила его в рыцари.



