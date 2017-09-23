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Пушистое "лакшери". Австралийская телеведущая делает своей кошке маски из огурца

23 сентября 2017, 17:24

Телеведущая настолько любит свою кошку, что ухаживает за её внешним видом самым оригинальным способом.

Австралийская телеведущая Джессика Роу шокировала фанатов косметологическими процедурами, которые она делает своей кошке Дэйзи.

На фото, размещённом в субботу в "инстаграме" певицы, на глазах её кошки лежали огурчики, а на голове фольга.

Выходной день телеведущая посвятила косметологическим процедурам кошки.

— Надеюсь, и вы отдыхаете в субботу? У Дэйзи день подкрашивания шерсти и ухода за лицом! — написала под постом журналистка.


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