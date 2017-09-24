Жуткое ДТП в Алматинской области: жертв разорвало на части
24 сентября 2017, 09:26
Водитель не пострадал.
На 37-38 км трассы Алматы-Капчагай произошло ДТП со смертельным исходом, передает Zakon.kz.
В западном направлении, в сторону города, двигался Mitsubishi Galant. В автомобиле ехала семья: мужчина был за рулем, в салоне находились его сестра, 7-летняя дочка и бабушка 1943 г.р.
Как сообщил очевидец, в какой-то момент машину начало кидать из стороны в сторону, возможно колесо пошло на выстрел. Mitsubishi Galant закрутило и занесло на отбойник. Отбойник буквально насквозь прошел через автомобиль и пассажиров.
Три пассажирки погибли на месте, их тела разорвало на части.
Водитель не пострадал.
На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции и ДЧС, которые извлекли тела погибших. А водитель подтвердил слова очевидца, что у него возникли проблемы с колесом.
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