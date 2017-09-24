Грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами в Алматинской области
24 сентября 2017, 12:48
В ДТП пострадали пять пассажиров автобуса.
Груженый древесиной грузовик на полном ходу врезался в пассажирский микроавтобус в Алматинской области, в результате чего пострадали пять человек.
Авария произошла на пересечении улицы Басибекова и новой объездной дороги в поселке Кызылту.
Грузовик двигался по новой объездной дороге. По словам водителя большегрузной машины, у него отказали тормоза, и он выехал на улицу Басибекова, где в это время в южном направлении двигался микроавтобус № 418.
В результате грузовик на полном ходу протаранил автобус. В ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, их с различными травмами госпитализировали в больницу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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