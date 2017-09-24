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Грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами в Алматинской области

24 сентября 2017, 12:48

В ДТП пострадали пять пассажиров автобуса.

Груженый древесиной грузовик на полном ходу врезался в пассажирский микроавтобус в Алматинской области, в результате чего пострадали пять человек.

Авария произошла на пересечении улицы Басибекова и новой объездной дороги в поселке Кызылту.



Грузовик двигался по новой объездной дороге. По словам водителя большегрузной машины, у него отказали тормоза, и он выехал на улицу Басибекова, где в это время в южном направлении двигался микроавтобус № 418.



В результате грузовик на полном ходу протаранил автобус. В ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, их с различными травмами госпитализировали в больницу.



Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан



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