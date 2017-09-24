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Самые оригинальные статуи и скульптуры со всего мира

24 сентября 2017, 14:33

При их создании скульпторы не ограничивали себя никакими стандартами.

Среди многочисленных памятников встречаются весьма оригинальные статуи, при создании которых скульпторы не ограничивали себя никакими стандартами.


Чёрный призрак, Клайпеда, Литва


Шутка над полицейским, Брюссель, Бельгия


Странник, Марсель, Франция


Зевака, Братислава, Словакия


Висящий мужчина, Прага, Чехия


Памятник Нельсону Манделе, Хоуик, ЮАР


Люди у реки, Чонг Фа Чеонг, Сингапур


Политики обсуждают глобальное потепление, Исаак Кордал, Берлин, Германия


Мы против насилия, Нью-Йорк, США


Свиньи, Аделаида, Австралия


Изящная фея, Великобритания


Утонувшая библиотека, Мельбурн


Заботливая рука, Гларус, Швейцария


Памятник неизвестным прохожим, Вроцлав, Польша


Источник: Fishki.net

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