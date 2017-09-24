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В Шотландии нашли утерянную 400 лет назад картину Рубенса

24 сентября 2017, 21:07

Цена на портрет кисти Рубенса может составить несколько десятков миллионов британских фунтов.

Британские СМИ сообщают, что в Шотландии, в доме-музее Поллока в Глазго, найдена картина фламандского живописца Питера Рубенса, считавшаяся утерянной 400 лет, пишет «Виста».

На полотне изображён герцог Букингема Джордж Вильерс, а портрет выполнен кистью мастера 17-го века, подтверждают искусствоведы.

Согласно данным британских журналистов, картину Рубенса обнаружил журналист и искусствовед Бендор Гросвенор, который разбирал коллекцию дома-музея в Глазго. Считалось, что полотно является хорошей копией на фламандского мастера и не более того.

В ходе реставрации эксперты установили, что под слоями «грязи» и поздних слоёв краски скрывается картина работы самого Питера Рубенса, написанная им в 1620 году.

Подлинность работы и кисти мастера подтверждена и искусствоведами бельгийского музея «Дом Рубенса», которые провели независимую экспертизу полотна. Представители шотландского музея заявили, что выставят картину в одном из залов музея для всех посетителей и не планируют её продавать, пусть и за большие деньги.

Стоит отметить, что цена на портрет кисти Рубенса может составить несколько десятков миллионов британских фунтов, уверены эксперты.



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