Глава МВД: Тюремное население РК существенно сократилось

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал, почему лишение свободы не работает, как средство исправления преступников, передает передает Казинформ





«Уважаемые депутаты, все же наша многолетняя практика убеждает, что содержание преступников в местах лишения свободы не всегда эффективна. Лишение свободы практически не работает, как средство исправления преступников и их предупреждения повторного совершения ими преступлений. К тому же содержание большого числа граждан в колониях серьезно обременяет бюджет государства. В этой связи, по опыту многих европейских государств, приняв новый уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исправительный кодексы, Закон «О пробации» и некоторые другие нормативно-правовые акты, Казахстан двигается по пути к гуманизации уголовного законодательства и расширения сферы применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества», - рассказал министр, представляя депутатам Мажилиса на правительственном часе ход реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находившихся на учете службы пробации на 2017-2019 годы.





Как следствие, отметил глава МВД, в последние годы тюремное население страны существенно сократилось с 57 тыс. в 2011 году до 35,5 тыс. в текущем году.





«Если 15 лет назад Казахстан по количеству заключенных занимал в мировом рейтинге третье место после США и России, то сейчас мы находимся на 68-ой строке. В перспективе баланс осужденных по мерам уголовного наказания должен изменяться», - добавил он.





По его словам, предполагается, что тех, кто приговорен к лишению свободы будет меньше, а тех, кто остается на воле под надзором службы пробации и полиции, значительно больше.





«Этим объясняется появление в нашей стране службы пробации, созданной на базе имевшейся подразделения уголовно-исполнительной инспекции. Нашим законодательством теперь сформирован полный цикл пробации. Если ранее у нас действовало только две модели пробации - приговорная и постпенициарная, то с января текущего года Законом «О пробации» введены две дополнительные модели - досудебная и пенециарная. Иначе говоря, система пробации сейчас охватывает все криминально опасные ситуации, в которые попадает человек от начального конфликта с законом до работы по предупреждению совершению им повторного преступления», - заключил министр.





Дамир Байманов.



