Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Раскрыта дата массовой атаки хакеров на крупнейшие компании мира

25 сентября 2017, 11:11

Электронные письма с требованиями выкупа обнаружил специалист по кибербезопасности Деррик Фармер.

Группа вымогателей Phantom Squad угрожает массовой DDoS-атакой тысячам компаний, которые не успеют откупиться в указанный срок. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Электронные письма с требованиями выкупа обнаружил специалист по кибербезопасности Деррик Фармер. Рассылка содержит простой текст с у требованием заплатить авторам 0,2 биткоина (около 720 долларов) или подготовиться к тому, что их сайт уйдет в офлайн 30 сентября.

Отмечается, что хакеры буквально завалили ящики компаний спамом с требованием небольшой суммы. Специалисты допускают, что группа Phantom Squad не обладает достаточной мощью для одновременного запуска DDoS-атак, рассчитанных на такое количество целей. По мнению экспертов, мошенники запугивают крупнейшие корпорации.

Исследователь компании Radware Даниэль Смит отметил, что текст заявления был почти идентичен тому, что использовалось в июне 2017 года группой вымогателей, назвавшихся именем известной хакерской группировкой Armada Collective. Тогда лже-хакеры ограничились пустыми угрозами, но все же получили выкуп от некоторых компаний. Стиль Phantom Squad же более всего напоминает мошенников-подражателей.

Фото: Reporters / Globallookpress.com


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...