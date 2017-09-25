Дрянные девчонки: знаменитые женщины, которые били своих бойфрендов и мужей

Домашнее насилие — тема, которую не принято обсуждать в приличном обществе. И если раны и побои в некоторых случаях можно скрыть с помощью макияжа, в крайнем случае, придумав нелепую историю о бытовой травме, то душевную боль всегда выдают печальный взгляд и грустная неестественная улыбка. Чаще всего от крутого нрава и крепких кулаков своих половин страдают женщины. Однако в последнее время роли меняются, и в образе домашнего тирана все чаще предстает, казалось бы, хрупкая девушка — недаром ведь ходит в спортзал и прорабатывает все группы мышц! Подобные ситуации происходят сплошь и рядом: даже знаменитым особам не всегда удается сдерживать свой гнев, в результате чего под горячую, хорошо прокачанную руку попадает ее избранник. О таких ситуациях и пойдет речь в данном материале.





Миллионы женщин во всем мире подвергаются домашнему насилию со стороны своих бойфрендов или мужей, но лишь единицы отваживаются рассказать об этом. Впрочем, оказывается, не только представительницы слабого пола могут стать жертвами! Многие мужчины терпят побои от своих милых дам, и, естественно, делают все, чтобы скрыть неприглядную правду от окружающих.

Недавно в Сети прошел слух, что на 33-летнего актера Илью Глинникова напала с кулаками его возлюбленная, 22-летняя Екатерина Никулина. В прессе появилась информация о якобы жутких побоях на лице и теле звезды сериала «Интерны», из-за которых ему даже пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение. На протяжении некоторого времени пара хранила многозначительное молчание. Однако на днях влюбленные устроили романтическое свидание в одном из столичных ресторанов и высказались на своих страницах в соцсетях о поднявшейся в СМИ шумихе, доказав поклонникам, что краски, как обычно, сгустили — и очень сильно.

В свою очередь, Woman.ru , пораженный меняющейся расстановкой сил, когда девушка позиционируется как главный нападающий, а мужчине приходиться защищаться, решил вспомнить, случалось ли нечто подобное в шоу-бизнесе на самом деле. Бывает ли так, что прекрасные создания поднимают руку на своих сильных половин? Как оказалось, еще как бывает! В нашей новой подборке — девять звездных историй на щекотливую тему.



Хиллари Клинтон, 69 лет





Скорее всего, ни для кого не секрет, что Хиллари Клинтон — очень сильная и властная женщина, которая почти всегда добивается своего. Однако кто бы мог подумать, что и с близкими людьми они ведет себя так же, и вообще в их с Биллом Клинтоном семейной жизни уже давно царит тотальный матриархат. Оказывается, политик уже много лет держит мужа в ежовых рукавицах.

Любопытно, что так было и до скандала с Моникой Левински, ну а после того, как об изменах экс-президента США стало известно широкой публике, Хиллари вообще решила превратить жизнь Билла в сущий кошмар. Когда в 2015 году миссис Клинтон решила баллотироваться в президенты США, былое ей аукнулось. Экс-сотрудники Белого дома тут же принялись писать разоблачающие статьи и книги, в которых Хиллари выставлялась настоящим тираном. В 2016-м своими воспоминаниями о политике поделился бывший агент секретной службы Гэри Бирн — он издал книгу «Кризис характера», в которой поделился инсайдерской информацией о чете Клинтонов. Мистер Бирн поведал, что все эти годы Хиллари постоянно конфликтовала с супругом и поднимала на него руку.

Мне неприятно вспоминать те события, свидетелем которых я стал. Однажды она запустила вазу прямо в него. На следующий день я увидел множество осколков и Билла, который сказал, что огромный синяк под глазом возник у него в результате аллергической реакции на кофе…» — писал в своей книге Гэри Бирн.





Приблизительно в то же время похожая информация поступила от политического консультанта Роджера Стоуна. Он заявил, что миссис Клинтон очень жестокая, и у нее часто случаются вспышки гнева. Другой анонимный источник сообщил, что лично видел, как госпожа Клинтон бросала в бывшего американского лидера книги и пепельницу. «Хиллари дала ему настолько сильную пощечину, что остался красный след, который не могли замаскировать даже с помощью декоративной косметики», — заявил инсайдер журналистам.

Тем не менее, несмотря на все невзгоды, Билл и Хиллари по-прежнему вместе. Во время предвыборной кампании в 2016 году мистер Клинтон активно поддерживал супругу и защищал от нападок со стороны журналистов. Судя по всему, после 40 с лишним лет совместной жизни они научились принимать друг друга такими, какие есть.



Келли Брук, 37 лет





Английская модель и актриса Келли Брук никогда не страдала от недостатка внимания со стороны противоположного пола. Яркая брюнетка крутила романы с самыми видными мужчинами, но ни одному из них так и не сказала «Да». И, судя по всему, на то есть серьезные причины: звезда ситкома «Одно большое счастье» не скрывает от поклонников и журналистов, что в свое время поднимала руку на двух бывших бойфрендов…

Первой «жертвой» Келли Брук стал Джейсон Стэтхэм. Со звездой «Перевозчика» модель познакомилась в 1998 году в Греции. В родную Великобританию они уже вернулись парой. Их отношения крепли день ото дня, но в декабре 2000-го им пришлось пережить серьезный конфликт. Келли и Джейсон крупно поссорились прямо на свадьбе у Мадонны и Гая Ричи. Вначале Стэтхэм высмеял избранницу за то, что она не узнала название известной песни. Затем модель увидела, как ее бойфренд флиртует с Гвинет Пэлтроу.

«Он крутился вокруг нее и напевал: «Гвини, Гвини, Гвини! Секси, секси, секси!». Когда он обернулся, его лицо встретилось с моим кулаком», — писала Брук в своей автобиографичной книге Close Up.

В свое оправдание Келли лишь сказала, что Джейсон наверняка не почувствовал сильной боли, поскольку сам очень давно занимается боевыми искусствами. К слову, после этого инцидента Брук и Стэтхэм провстречались еще несколько лет и расстались только в 2004 году.





После Стэтхэма Брук переключилась на другого харизматичного актера — звезду картины «Титаник» Билли Зейна. Фанаты пары верили, что они поженятся, но свадьба так и не состоялась. После разрыва душевные раны модели помогал залечивать молодой регбист Дэнни Чиприани. В свое время по заслугам досталось и спортсмену…

Во время совместной поездки в Лас-Вегас влюбленные посетили один из местных стрип-клубов. Когда Келли заметила, что Дэнни дает свой номер телефона танцовщице, она пришла в ярость. «Я вернулась к нашему столику, и он сказал мне: «Детка, я везде тебя искал». Я промолчала и сильно ударила по лицу. Если бы нас не растащили, я бы задала ему», — призналась Келли Брук в своей книге.

Как известно, и эти отношения прекратились. Впрочем, модель, кажется, нашла свое счастье: последние пару лет она встречается с французским актером Джереми Париси и занимается очень медитативным хобби — садоводством.

Эмма Робертс, 26 лет



Коллеги Эммы Робертс по съемочной площадке нередко высказываются о ее непростом характере. Девушка, которой когда-то прочили карьеру как у ее знаменитой тети, оскароносной актрисы Джулии Робертс, часто конфликтует с персоналом и вообще ведет себя как дива, до статуса которой ей еще расти и расти. Тем не менее вспыльчивый темперамент капризной актрисы вот уже как пять лет смиренно терпит ее бойфренд, звезда сериала «Американская история ужасов» Эван Питерс.

Робертс и Питерс познакомились в 2012 году во время съемок картины «Взрослый мир». Молодые люди поняли, что у них очень много общего, и закрутили бурный роман. Страстные объятия и поцелуи прямо перед объективами папарацци сменяли конфликты в общественных местах и не менее пылкие сцены примирения. Именно из-за одного из раздоров на публике Эмма чуть не угодила за решетку.

В июле 2013 года сладкая парочка устроила себе каникулы в Канаде, забронировав номер в фешенебельной гостинице в Монреале. Однако романтическая поездка превратилась в настоящий кошмар: Эмма и Эван постоянно ругались. Один из конфликтов оказался настолько жарким, что испуганные соседи вызвали полицию. Прибыв в отель, стражи порядка оказались свидетелями драматичной сцены: молодой человек всеми подручными средствами пытался остановить кровь из разбитого носа, а его пассия пребывала в истерике и явно готовилась нанести очередной удар. По данным инсайдеров, обстановка оказалась очень накаленной, а в номере был полнейший кавардак.





В тот же вечер Эмму заковали в наручники и доставили в полицейский участок. Несмотря на страшные увечья на лице и глубокие царапины на теле, Питерс не стал предъявлять любимой обвинения, и уже на следующий день после допроса ее отпустили. Поскольку очевидцев было предостаточно, представитель актрисы не стал отрицать факт случившегося и лишь заявил, что инцидент был всего лишь недоразумением. Сами актеры отказались как-либо комментировать кровавую драку.

«Эмма — королева драмы. Во время ссор она быстро вспыхивает и не контролирует свое поведение. У них с Эваном очень страстные и даже экстремальные отношения. Они не могут сдерживать своих чувств», — сообщил источник, близкий к окружению пары, изданию US Weekly.

От агрессивной возлюбленной Эван не сбежал, а, напротив, предложил ей руку и сердце. Однако в 2016 году они временно разорвали свои отношения. Перерыв был недолгим, и уже через несколько месяцев Робертс и Питерс поняли, что не могут жить друг без друга.

Кармен Электра, 45 лет





Звезда сериала «Спасатели Малибу» Кармен Электра на протяжении долгого времени не покидала рейтинги самых сексуальных девушек планеты. Поклонники толпами преследовали модель и актрису, но свои руку и сердце она решила отдать американскому баскетболисту Деннису Родману. Эксцентричная пара спонтанно сыграла свадьбу в ноябре 1998 года в Лас-Вегасе. Однако столь стремительный брак нельзя была назвать счастливым: у Кармен и Денниса тут же появились претензии друг к другу.





Поначалу новоиспеченные супруги пылко выясняли отношения на словах, но со временем в ход пошли кулаки. Причем именно хрупкая Электра была инициатором конфликтов. Одна из ссор оказалась настолько серьезной, что обеспокоенные соседи вызвали полицию. Кармен с разбитой губой и Денниса с глубокими царапинами в разорванной в клочья футболке доставили в участок. Как выяснилось, Родман пытался защититься от разъяренной Электры. Обвинения друг другу они решили не предъявлять, и их выпустили из изолятора после выяснения обстоятельств.

Вскоре после этого инцидента супруги тихо и мирно разорвали свой брак. В 1999-м они официально перестали быть мужем и женой, умудрившись сохранить дружеские отношения.

Бренда Харви, 65 лет





Многие поклонники американского певца Лайонеля Ричи знают его не только как талантливого исполнителя, но и заботливого отца. В 1980-х он удочерил малышку Николь, биологические родители которой едва сводили концы с концами и не могли заботиться о ней. Несмотря на это, образцовой семьи с его первой женой Брендой Харви музыканту все же не удалось создать. В 1986 году Лайонел начал тайно встречаться с девушкой по имени Диана Александр. Уже через пару лет до официальной супруги исполнителя хита Hello дошли слухи о его неверности.





В 1988-м Бренда решила проверить мужа на «вшивость». Она подкупила сотрудников одного из отелей в Беверли-Хиллз и переоделась в гувернантку. Харви проникла в номер, в котором остановился музыкант, и стала свидетельницей шокирующей сцены: Лайонел предавался любовным утехам с молодой незнакомкой. Бренда тут же набросилась на изменщика, впрочем, досталось и его любовнице.

Из гостиницы Бренду Харви выводили уже под конвоем. Ей были предъявлены обвинения в нападении на мужа, а также в незаконном проникновении на частную территорию и вандализме. Тюремного заключения женщине, к счастью, удалось избежать. А в 1993 году она официально развелась с артистом, который через пару лет женился на той самой любовнице.

Элин Нордегрен, 37 лет





Американский гольфист Тайгер Вудс известен не только своими спортивными достижениями, но и любовными похождениями. В 2004 году он женился на шведской модели Элин Нордегрен, которая раньше работала няней в семье его друзей. Поклонники были уверены, что рядом с хрупкой блондинкой Вудс остепенится и с головой окунется в спокойную семейную жизнь. Однако этого так и не произошло: все то время, что они были вместе, Тайгер изменял Элин, которая ни о чем не догадывалась.





Тайное стало явным в ноябре 2009 года. Элин узнала из СМИ, что ее супруг проводит ночи с другими женщинами, которых меняет как перчатки. Для молодой мамы двух малышей это известие стало ударом, и она закатила мужу страшную истерику. Весь свой гнев Нордегрен тут же выплеснула на Вудса, сильно расцарапав ему лицо. По словам инсайдеров, женщина даже погналась за спортсменом с клюшкой для гольфа в руках, но он успел скрыться на своем внедорожнике. Впоследствии ходили нелепые слухи о том, что Элин настолько сильно побила Тайгера, что ему потребовалась пластическая операция. Эту информацию представители пары сразу же опровергли.





«Я словно побывала в чистилище. Мне сложно свыкнуться с тем, что вся наша жизнь была сплошной ложью. Я выжила. Мне было нелегко, но случившееся не убило меня», — позже за свои поступки оправдалась Элин в интервью журналу People.

Этот скандал негативно отразился на карьере Тайгера Вудса. Он решил даже на некоторое время уйти из спорта, чтобы решить семейные проблемы, но решать уже было нечего — Элин подала на развод и потребовала 100 миллионов долларов. Суд удовлетворил прошение Нордегрен и обязал ее экс-супруга выплатить все до цента.

Грейс Хайтауэр, 62 года





Сегодня Роберт Де Ниро производит впечатление семейного человека, который любит и ценит свою жену и просто обожает детей. Однако еще в начале нулевых актер любил, что называется покутить. Супруге звезды картины «Славные парни», актрисе Грейс Хайтауэр, надоело мириться с его разгульным образом жизни, и в 1999 году она подала на развод.

Впрочем, из-за маленького сына они не торопили события и даже по-прежнему вместе путешествовали и много времени проводили в компании друг друга. В 2001 году Грейс и Роберт вместе с ребенком отдыхали на яхте певца Марка Энтони, когда между ними произошла очередная ссора. Актер решил на время удалиться в другую каюту и дождаться, когда настроение его бывшей чуточку улучшится. Однако Хайтауэр не только не успокоилась, но еще больше разозлилась. Как тогда сообщали СМИ, женщина набросилась на Роберта и со всей силы ударила его по ребрам. По словам инсайдеров, свидетелем столь жестокой сцены стал мистер Энтони.



Эту ситуацию ни Де Ниро, ни Хайтауэр никак не комментировали. Актриса лишь сказала журналистам, что знать не желает мужа. «Боб живет сам по себе и занимается своими делами», — говорила Грейс.

Однако через время Роберт и Грейс все же наладили отношения и передумали разводиться. В 2004-м они обновили клятвы верности, а через 7 лет у них родилась малышка Хелен. Девочку, которую просто обожают неюные родители, выносила суррогатная мать.



Райан Хэддон, 46 лет





Голливудский бэд-бой Кристиан Слейтер никогда не славился примерным поведением. В молодости он был частым гостем полицейских участков: то незаконно оружие провезет, то покатается на автомобиле в нетрезвом виде, то с кем-нибудь подерется. Жену актер выбрал себе под стать — не менее темпераментную. В 2000-м звезда фильма «Нимфоманка» женился на журналистке Райан Хэддон. Супруги прожили душа в душу три года, а потом начали ссориться по поводу и без.

В 2003 году во время поездки в Лас-Вегас Райан и Кристиан серьезно повздорили в своем гостиничном номере. Что стало причиной конфликта, можно только догадываться, но в ход пошли все подручные вещи…





Американская журналистка так разозлилась на мужа, что швырнула в его сторону стеклянный бокал, который серьезно поранил ему шею. Слейтеру понадобилось 20 швов и постельный режим, а Хэддон — услуги адвоката. Женщину тут же задержали и доставили в полицейский участок, правда, вскоре ее освободили.

Судя по всему, наладить отношения супругам так и не удалось — через несколько месяцев после кровавого инцидента они приняли решение расстаться. В 2007 году Кристиан Слейтер и Райан Хэддон официально перестали быть мужем и женой.



