ЭКСПО-2017 опубликовало книгу записей почетных гостей

Ежедневно с 10 июня по 10 сентября столица Казахстана наполнялась звуками и красками культур со всех уголков света. Причиной тому была Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего".

За эти три месяца масштабное мероприятие посетило более 3 миллионов 860 тысяч человек. Среди них было свыше 110 высокопоставленных гостей, среди которых 19 глав государств, 16 премьер-министров, 11 руководителей парламентов и их заместителей. Многие почетные гости оставили на память записи в специальной книге.





Книга записей почетных гостей EXPO 2017 – это уникальный исторический документ, свидетельствующий о глубоком интересе мировой общественности к Казахстану и его экономике.





Почетные гости не раз отмечали в своих записях, что Казахстан уверенно движется вперед и усилия нашей страны, направленные на продвижение устойчивой энергии в регионе, заслуживают уважения.









Так, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Казахстан и далее будет двигаться вперед уверенными шагами и достигнет больших успехов.









Вице-президент Индонезии Юсуф Калла в своей записи подчеркнул, что Казахстан смог реализовать крайне интересные и футуристические взгляды, а генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров пожелал казахстанскому народу мира и просвещения.









«С восхищением покидаю выставку ЭКСПО-2017. Все здорово! Казахстан уверенно движется вперед! Благодарю устроителей выставки за возможность увидеть такую красоту и размах», - написал он.





Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян также выразил восхищение организацией выставки.





«Меня впечатлило увиденное! Хочу пожелать организаторам сохранить накопленный потенциал», - подчеркнул он.









Почетные гости выставки были едины в своем мнении, что ЭКСПО предоставила уникальную возможность продемонстрировать интеллектуальный и технологический потенциал всей нашей планеты.





Книга доступна для скачивания по ссылке http://expo2017astana.com/upload/files/small_book_scan.pdf



