В Интернете пустили слух, что Майкл Джексон жив

Двойников Джексона всегда было немало, но мало кто до сих пор добивался такого сходства.

В Испании нашли человека, чья фотография послужила причиной для слухов о том, что Майкл Джексон на самом деле все еще жив , передает , передает РЕН ТВ.





Вот этот снимок американка по имен Лурдес отправила своей подруге по Твиттер, сказав что это якобы ее парень. Фото тут же стало вирусным.





Однако британские журналисты уже провели расследование и нашли того, кто снят в образе легендарного певца. Им оказался испанец по имени Серхио Кортес. Он утверждает, что не знает девушку, которая растиражировала его фото. И искренне недоумевает, из-за чего поднялся ажиотаж.





Двойников Джексона всегда было немало, но мало кто до сих пор добивался такого сходства.



