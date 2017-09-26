В Алматы водитель Mercedes снес столб и скрылся, оставив обувь

Водитель Mercedes E-класса двигался в западном направлении по Рыскулбекова. По неизвестной причине мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел на обочину. Mercedes снес столб линии электропередач и протащил его за собой 10 метров. При этом машина опрокинулась на бок.





После ДТП водитель скрылся с места. Он снял госномера и обувь, которую оставил вместе с машиной.





На место прибыли сотрудники полиции, которым предстоит разобраться в деталях ДТП и найти сбежавшего водителя. Также для ремонта линии электропередач на место прибыли экстренные службы.



