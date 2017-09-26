В Алматы водитель Mercedes снес столб и скрылся, оставив обувь
26 сентября 2017, 08:20
В Mercedes был обнаружен пакет с бутылками алкоголя. Не исключено, что водитель находился в нетрезвом состоянии.
ДТП произошло на улице Рыскулбекова, не доезжая улицы Саина, сообщает Zakon.kz.
Водитель Mercedes E-класса двигался в западном направлении по Рыскулбекова. По неизвестной причине мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел на обочину. Mercedes снес столб линии электропередач и протащил его за собой 10 метров. При этом машина опрокинулась на бок.
После ДТП водитель скрылся с места. Он снял госномера и обувь, которую оставил вместе с машиной.
На место прибыли сотрудники полиции, которым предстоит разобраться в деталях ДТП и найти сбежавшего водителя. Также для ремонта линии электропередач на место прибыли экстренные службы.
В Mercedes был обнаружен пакет с бутылками алкоголя. Не исключено, что водитель находился в нетрезвом состоянии.
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