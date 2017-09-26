Отопительный сезон стартовал в большинстве регионов РК

В Костанае тоже начался отопительный сезон. Тепло подали в объекты социальной сферы. Сейчас в теплоэнергетической компании ждут специального постановления акимата Костаная. После этого запустят отопление жилого фонда всего города. Коммунальщики заверили, что произойдет это уже завтра. Паспорта готовности получили практически все дома.

Отметим, в этом году отопление в Астане и Костанае дали раньше, чем в прошлом. Связано это с резким похолоданием.





В Семее отопление начнут подключать в конце этой недели. В котельные города уже завезли 50 тысяч тонн угля.



