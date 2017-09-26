Отопительный сезон стартовал в большинстве регионов РК
26 сентября 2017, 10:00
Пока к теплу подключены школы, детские сады и больницы.
В северных регионах страны стартовал отопительный сезон. Пока к теплу подключены школы, детские сады и больницы, сообщает Хабар.
Уже скоро, по заверениям местных властей и коммунальщиков, батареи станут горячими во всех домах казахстанцев.
Многие казахстанцы холод ощутили сразу, особенно в своих домах. Местные власти тоже. В Астане, например, все социальные объекты уже подключили к теплу. На очереди жилые дома. Однако всё будет зависеть от погоды, причем от плохой.
"В городе Астане все необходимые работы проведены. Мы как город готовы. Сегодня мы подключили все школы и больницы, где есть паспорта готовности. Детсады и социальные объекты. Я дал поручение, если какие-то дома хотят подключиться, пусть хоть сейчас подключаются. Если температура будет держаться, мы планируем в среду вынести постановление о подключении к отоплению", - сказал аким г. Астаны Асет Исекешев.
В Костанае тоже начался отопительный сезон. Тепло подали в объекты социальной сферы. Сейчас в теплоэнергетической компании ждут специального постановления акимата Костаная. После этого запустят отопление жилого фонда всего города. Коммунальщики заверили, что произойдет это уже завтра. Паспорта готовности получили практически все дома.
Отметим, в этом году отопление в Астане и Костанае дали раньше, чем в прошлом. Связано это с резким похолоданием.
В Семее отопление начнут подключать в конце этой недели. В котельные города уже завезли 50 тысяч тонн угля.
"Проблем с запуском нет. На сегодняшний день все теплоисточники полностью готовы. Все котельное оборудование смонтировано, скомплектовано все. Сейчас идет заполнение водой теплотрассы и готовятся к запуску", - рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Семей Амантай Утельбаев.
Если на севере страны казахстанцы уже достали шубы и дубленки, то на юге люди по-прежнему разгуливают в футболках и платьях. Здесь говорить об отопительном сезоне не просто рано - нелогично. На столбиках термометра 27 градусов тепла. Причем для некоторых горожан еще не завершился купальный сезон. В целом, даже в теплых регионах местные власти утверждают о готовности к отопительному сезону. В Атырау за лето проведена опрессовка всех линий теплоснабжения, часть старых труб поменяли. На местной ТЭЦ капитально отремонтировали два паровых котла мощностью 160 тонн пара в час. А в Южно-Казахстанской области начало отопительного сезона запланировано на 1 ноября.
"У нас остаются вопросы по многоэтажным жилым домам, но там тоже работы ведутся. В основном это те работы, которые должны выполняться силами самих жильцов посредством кооперативов собственных квартир. Поэтому считаем, что на данный момент подготовка у нас достаточно на высоком уровне, и мы должны нормально провести этот отопительный сезон", - сказал руководитель Управления энергетики и ЖКХ ЮКО Маргулан Мараим.
В Кызылорде объекты жилого фонда и социальной сферы готовы к зиме на 98%. В текущем году на ремонт тепловых сетей, котельных города, основного и вспомогательного оборудования кызылординской ТЭЦ потрачено 127 миллиона тенге. Сегодня услугами городской теплоэнергоцентрали пользуются около 650 многоэтажных домов и более тысячи социальных объектов. Паспорт готовности, говорят тепловики, будет получен в ближайшие дни.
"На данный момент мы уже магистрали тепловых сетей города заполняем водой. Начинаем уже подключать дома. Я думаю, что в 5-х числах мы поставим уже на холодную циркуляцию тепловые сети. К этому времени, наверное, и все оставшиеся работы по тепловым сетям мы выполним", - сказал директор ГКП «КТЭЦ» Бауыржан Мадраимов.
А в алматинском департаменте по ЧС рассказали, как избежать пожаров в отопительный сезон. Специалисты рекомендуют жителям частного сектора в первую очередь проверить дымоходы и заменить старые печи с истёкшим сроком годности на новые. Ведь такие, на первый взгляд, простые меры безопасности, позволят избежать реальную катастрофу и гибель людей. ЧС-ники говорят, что только в прошлом году из-за неисправных печей погибло 10 алматинцев, а по Казахстану эта цифра возрастает в несколько десятков раз.
Фото: Pavlodarnews.kz
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